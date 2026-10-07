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07 октября 2026, 16:32

10 лет заключения и конфискация имущества: в Херсонской области осудили коллаборантку

07 октября 2026, 16:32
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Фото: Херсонская областная прокуратура
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В Херсонской области суд признал виновной жительницу Геническа в коллаборационной деятельности. Женщина добровольно согласилась сотрудничать с представителями государства-агрессора и возглавила незаконно созданный оккупационными властями орган в Геническе.

Об этом сообщила Херсонская областная прокуратура, передает RegioNews .

Ей назначили 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества, а также на 15 лет лишили права занимать должности в органах государственной власти, государственного управления, местного самоуправления и органах, оказывающих публичные услуги.

Следствие установило, что в марте 2025 женщина добровольно согласилась на сотрудничество с представителями государства-агрессора. После этого она возглавила незаконно созданный оккупационными властями орган - так называемую "главу Генического муниципального округа Херсонской области".

В этой должности она выполняла административно-хозяйственные и организационно-распорядительные функции, руководила работой псевдооргана оккупационных властей и обеспечивала его материально-техническое функционирование.

По данным прокуратуры, в сферу ее полномочий входили вопросы бюджета подчиненного оккупационного "муниципального округа", управления так называемым "бесхозяйным имуществом", а также организация разработки и утверждения решений в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Кроме того, осужденная занималась подбором работников для незаконно созданного органа оккупационных властей.

Судебное решение было принято по результатам специального судебного производства in absentia, то есть без присутствия обвиняемой.

Женщину признали виновной по ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины - коллаборационная деятельность.

Срок отбывания наказания исчисляется с момента его фактического задержания в порядке исполнения приговора.

Напомним, что восемь лет тюрьмы получил коллаборант , который во время оккупации Херсона работал "младшим инспектором" в незаконно созданной российскими военными тюрьме.

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