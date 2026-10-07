12 чиновников "Лесов Украины" подозревают в продаже древесины по заниженным ценам

Фото: Офис Генерального прокурора

В Ровенской и Волынской области разоблачили схему продажи государственной древесины по заниженным ценам. В причастности к ней подозревают 12 чиновников ГП "Леса Украины" - начальника и главного специалиста отдела продаж одного из Лесных офисов, а также 10 бывших руководителей надлесничеств

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора, передает RegioNews .

По данным следствия, по схеме государственному предприятию нанесли более 6,9 миллиона гривен ущерба.

По данным следствия, в 2024 году филиал ГП "Леса Украины" по результатам аукционов заключил с двумя крупными деревообрабатывающими предприятиями договоры на продажу необработанной древесины.

Договоры действовали до 31 декабря 2024 и предусматривали поставки древесины по ценам, сформированным в 2024 году. По истечении срока их действия продукцию должны были продавать уже по новым ценам.

Однако, как установили следователи, 31 декабря 2024 руководители надлесничеств по предварительному сговору с чиновниками Лесного офиса заключили с предприятиями дополнительные соглашения и продлили действие договоров еще на месяц — до 31 января 2025 года.

При этом по данным следствия условия заключенных договоров не предусматривали возможности такого продления.

В результате, два предприятия в течение дополнительного месяца продолжали покупать древесину по ценам, установленным еще в 2024 году.

По таким условиям им реализовали более 4 тысяч кубометров лесопродукции.

Следствие считает, что именно продление договоров по старым ценам привело к недополучению ГП "Леса Украины" средств.

Общий размер нанесенного государственному предприятию ущерба, по данным следствия, превышает 6,9 млн грн.

Действия подозреваемых квалифицировали по ч. 2 ст. 28, ч.ч. 1, 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины — как злоупотребление служебным положением с целью получения неправомерной выгоды для юридического лица, совершенное по предварительному сговору группой лиц и повлекшее тяжкие последствия государственным интересам.

Всем 12 фигурантам сообщили о подозрении. Им также вручено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Правоохранители продолжают расследование и устанавливают других лиц, которые могут быть причастны к уголовному правонарушению.

Речь идет именно о подозрении. Вину фигурантов должен установить суд.

Как известно, ранее по делу о незаконном использовании более 220 гектаров государственного леса в Закарпатье подозрения получили шесть человек. Среди них – руководители лесных хозяйств, бывший председатель Воловецкой РГА и директор частной компании. По данным ГП "Леса Украины", стоимость этих земель составляет около 2,5 млрд грн.