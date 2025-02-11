Под Херсоном россияне атаковали дроном автомобиль коммунальщиков: пострадали 2 работника
Во вторник днем, 11 февраля, россияне атаковали поселок Белозерка Херсонского района. Под удар оккупантов попал автомобиль коммунальной службы, есть раненые
Об этом сообщает пресс-служба Херсонской областной военной администрации, информирует RegioNews.
По предварительным данным, оккупанты удалили по коммунальщикам около 13:30.
В результате взрыва 57-летний специалист получил взрывную травму, контузию, сотрясение головного мозга и обломочное ранение плеча. У 51-летнего коммунальщика диагностировали взрывную травму, контузию и обломочные ранения головы.
"Пострадавших госпитализировали. Врачи оказывают им необходимую медпомощь", – говорится в сообщении.
Напомним, в результате российских обстрелов в сутки погибли двое мирных жителей Херсонской области. Еще шесть человек получили ранения.