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11 февраля 2025, 09:44

На Киевщине из-за атаки вражеских БПЛА повреждены детсад и два здания школы

11 февраля 2025, 09:44
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фото: Telegram/Николай Калашник
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В Бориспольском районе в результате вражеской атаки взрывной волной поврежден детский сад и два здания школы – действующее и новострое

Об этом сообщил и.о. главы Киевской ОВА Николай Калашник, передает RegioNews.

По его словам, в постройках выбиты окна и двери. Также повреждены детская площадка и частный дом.

На месте коммунальные службы обеспечивают ликвидацию последствий ночной атаки противника.

Учреждения должны возобновить свою работу в очном режиме уже на следующей неделе.

Из-за очередной массированной атаки российских БПЛА тревога в Киевской области продолжалась всю ночь.

В области работали силы противовоздушной обороны. Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не допущено.

Напомним, в ночь на 11 февраля силы ПВО уничтожили на Николаевщине шесть дронов типа Shahed 131/136. В результате падения обломков и действия взрывной волны в Вознесенском районе региона повреждено здание не эксплуатируемого лицея .

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