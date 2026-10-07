09:58  07 октября
Удар РФ по Киевщине уничтожил центр реабилитации птиц
10:56  07 октября
Три ДТП за один день: во Львовской области пострадали мотоциклисты
13:18  07 октября
Во Франковске мужчина после ссоры с девушкой напал на прохожих
UA | RU
UA | RU
07 октября 2026, 16:59

В Полтаве преподавателя вокала приговорили к пожизненному за сексуальные преступления в отношении детей

07 октября 2026, 16:59
Читайте також українською мовою
Фото: Офис Генерального прокурора
Читайте також
українською мовою

В Полтаве суд назначил пожизненное лишение свободы преподавателю вокала, который в течение нескольких лет совершал сексуальные преступления в отношении малолетних детей во время частных занятий. Мужчина также заставлял детей фотографироваться без одежды и хранил эти материалы

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews .

По данным ювенальных прокуроров Полтавской областной прокуратуры, у мужчины было педагогическое и психологическое образование и работал репетитором. Занятия проводил в собственном доме и арендованных помещениях.

Следствие установило, что с 2014 года на занятиях он систематически насиловал детей и совершал в отношении них другие сексуальные действия. Кроме того, мужчина заставлял детей фотографироваться обнаженными, хранил соответствующие материалы и убеждал потерпевших не рассказывать о происходящем родителям.

От его действий пострадали три малолетних ребенка.

Репетитора разоблачили осенью 2024 года после того, как в одной из семей родители обратили внимание на изменения в психологическом состоянии ребенка. В рамках уголовного производства правоохранители собрали доказательную базу и провели более 50 экспертиз.

Весной 2025 года прокуроры направили обвинительный акт в Шевченковский районный суд Полтавы.

Суд признал мужчину виновным в изнасиловании и сексуальном насилии в отношении детей, не достигших 14 лет, развращении малолетних, принуждении несовершеннолетних к участию в создании порнографических материалов, а также изготовлении и хранении детской порнографии.

Кроме пожизненного лишения свободы, суд на три года запретил ему занимать должности и заниматься деятельностью, связанной с обучением и воспитанием детей. Также ему запретили деятельность, предусматривающая доступ к информационным ресурсам и распространение материалов в Интернете.

В суде мужчина признал свою вину. В настоящее время он находится под стражей.

Напомним, ранее Верховный Суд оставил без изменений приговор жителю Львова за изнасилование 11-летнего мальчика . Злоумышленник получил 13 лет лишения свободы.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
суд Полтава дети сексуальное насилие
05 октября 2026
Вместо поддержки – суды и хамство: как складывается судьба "героев тыла"
С начала полномасштабной войны 1 177 украинских работников погибли из-за обстрелов и 4 422 получили травмы. Многим из тех кто выжил впоследствии пришлось бороться за социальную помощь, на которую люди...
01 октября 2026
Восстановить нельзя закрыть: как в условиях войны выживают уничтоженные предприятия
Первыми пострадали аграрии, дальше пошли АЗС и логистические центры, Дата-группы и интернет-провайдеры, а также производители лекарств, текстиля, поставщики спортивного инвентаря
28 сентября 2026
Вместо украинских медиков – мигранты. Что сегодня происходит в отечественной медицине
За последние годы в Украине значительно сократилось количество врачей и медсестер. Медиков не удовлетворяет растущая нагрузка и низкие зарплаты, которые у большинства не менялись с 2023 года. В то же ...
07 сентября 2026
Кофе под КАБы, или тревоги нон-стоп. Чему Киев может поучиться у Сум
Как выживает город на северо-востоке страны и планирует защищать укрытия от осквернителей
Удар по Прилукам: количество погибших возросло до 18, среди них четверо детей
07 октября 2026, 17:30
Картонно-бумажный комбинат в Обухове в третий раз за пол года подвергся российской атаке
07 октября 2026, 17:16
12 чиновников "Лесов Украины" подозревают в продаже древесины по заниженным ценам
07 октября 2026, 16:42
В Харькове военные продавали исключения из военного учета за 6 тысяч
07 октября 2026, 16:35
10 лет заключения и конфискация имущества: в Херсонской области осудили коллаборантку
07 октября 2026, 16:32
На Днепропетровщине российский FPV-дрон в девятый раз атаковал участок ДТЭК
07 октября 2026, 15:57
В Кировоградской области 32-летнюю женщину подозревают в изнасиловании 4-летнего сына
07 октября 2026, 15:48
В Ровенской области 15-летний подросток отказался шпионить для окупантов и сдал их полиции
07 октября 2026, 15:38
На Киевщине женщина воткнула нож в любимого
07 октября 2026, 14:50
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Вместо поддержки – суды и хамство: как складывается судьба "героев тыла"
Восстановить нельзя закрыть: как в условиях войны выживают уничтоженные предприятия
Все публикации »
Николай Княжицкий
Виктор Шлинчак
Валерий Чалый
Все блоги »