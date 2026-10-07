В Полтаве преподавателя вокала приговорили к пожизненному за сексуальные преступления в отношении детей

Фото: Офис Генерального прокурора

В Полтаве суд назначил пожизненное лишение свободы преподавателю вокала, который в течение нескольких лет совершал сексуальные преступления в отношении малолетних детей во время частных занятий. Мужчина также заставлял детей фотографироваться без одежды и хранил эти материалы

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews .

По данным ювенальных прокуроров Полтавской областной прокуратуры, у мужчины было педагогическое и психологическое образование и работал репетитором. Занятия проводил в собственном доме и арендованных помещениях.

Следствие установило, что с 2014 года на занятиях он систематически насиловал детей и совершал в отношении них другие сексуальные действия. Кроме того, мужчина заставлял детей фотографироваться обнаженными, хранил соответствующие материалы и убеждал потерпевших не рассказывать о происходящем родителям.

От его действий пострадали три малолетних ребенка.

Репетитора разоблачили осенью 2024 года после того, как в одной из семей родители обратили внимание на изменения в психологическом состоянии ребенка. В рамках уголовного производства правоохранители собрали доказательную базу и провели более 50 экспертиз.

Весной 2025 года прокуроры направили обвинительный акт в Шевченковский районный суд Полтавы.

Суд признал мужчину виновным в изнасиловании и сексуальном насилии в отношении детей, не достигших 14 лет, развращении малолетних, принуждении несовершеннолетних к участию в создании порнографических материалов, а также изготовлении и хранении детской порнографии.

Кроме пожизненного лишения свободы, суд на три года запретил ему занимать должности и заниматься деятельностью, связанной с обучением и воспитанием детей. Также ему запретили деятельность, предусматривающая доступ к информационным ресурсам и распространение материалов в Интернете.

В суде мужчина признал свою вину. В настоящее время он находится под стражей.

Напомним, ранее Верховный Суд оставил без изменений приговор жителю Львова за изнасилование 11-летнего мальчика . Злоумышленник получил 13 лет лишения свободы.