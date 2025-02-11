На Київщині ППО працює по ворожих дронах
У повітряному просторі Київської області військові зафіксували ворожі БпЛА. Сили ППО працюють по російських дронах, гримлять вибухи
Про це повідомляє RegioNews з посланням на Telegram-канал Київської обласної військової адміністрації.
Мешканців Київщини закликали перебувати в укриттях до завершення повітряної тривоги.
"Дотримуйтеся інформаційної тиші ― не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників", ― йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, на Київщині через атаку ворожих БпЛА 11 лютого пошкоджені дитсадок і дві будівлі школи.
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