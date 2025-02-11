На Київщині ППО працює по ворожих дронах

ілюстративне фото: КМВА

У повітряному просторі Київської області військові зафіксували ворожі БпЛА. Сили ППО працюють по російських дронах, гримлять вибухи

Про це повідомляє RegioNews з посланням на Telegram-канал Київської обласної військової адміністрації.

Мешканців Київщини закликали перебувати в укриттях до завершення повітряної тривоги.

"Дотримуйтеся інформаційної тиші ― не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників", ― йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на Київщині через атаку ворожих БпЛА 11 лютого пошкоджені дитсадок і дві будівлі школи.