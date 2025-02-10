В Киевской области задержали мужчину, который сбывал боеприпасы

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Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию в Киевской области.

В Фастовской области правоохранители задержали 45-летнего местного жителя. Мужчину поймали с поличным при попытке сбыта им корпусов ручных гранат Ф-1 и РГД-5, а также двух подрывателей к ним.

Изъятые вещественные доказательства правоохранители направили на экспертизу.

Следователи сообщили задержанному о подозрении по факту незаконного обращения с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами (ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины).

За совершенное подозреваемому грозит до семи лет за решеткой

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в одном из сел Корюковского района Черниговской области полицейские обнаружили три схрона с арсеналом разных видов оружия.

Ранее мы сообщали, что в Одесской области полицейские разоблачили мужчину, который продавал гранаты Ф-1.