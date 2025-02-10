07:10  10 февраля
За неделю ВСУ уничтожили почти 9 тысяч россиян
09:16  10 февраля
Появилось видео момента попадания российского "Шахеда" в Сумах
10:11  10 февраля
СБУ задержала в Харькове двух российских шпионов – психотерапевта и диакона УПЦ МП
UA | RU
UA | RU
10 февраля 2025, 12:08

В Киевской области задержали мужчину, который сбывал боеприпасы

10 февраля 2025, 12:08
Читайте також українською мовою
фото: Национальная полиция
Читайте також
українською мовою

Правоохранители сообщила о подозрении злоумышленнику

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию в Киевской области.

В Фастовской области правоохранители задержали 45-летнего местного жителя. Мужчину поймали с поличным при попытке сбыта им корпусов ручных гранат Ф-1 и РГД-5, а также двух подрывателей к ним.

Изъятые вещественные доказательства правоохранители направили на экспертизу.

Следователи сообщили задержанному о подозрении по факту незаконного обращения с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами (ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины).

За совершенное подозреваемому грозит до семи лет за решеткой

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в одном из сел Корюковского района Черниговской области полицейские обнаружили три схрона с арсеналом разных видов оружия.

Ранее мы сообщали, что в Одесской области полицейские разоблачили мужчину, который продавал гранаты Ф-1.

Граната Боеприпасы продажа полиция Киевская область
В Киеве мужчина ограбил женщину, скрывавшуюся во время воздушной тревоги в подземном переходе
10 февраля 2025, 10:42
Во Львове повредили табличку с названием улицы Ирины Фарион: полиция устанавливает причастных
10 февраля 2025, 00:03
Из-за сексуальных сообщений жене: харьковчанин угрожал знакомому убийством и требовал несуществующий долг
08 февраля 2025, 17:25
Все новости »
07 февраля 2025
Что теряют регионы Украины без поддержки USAID
Большая часть украинского общества обсуждает, как повлияет на дальнейшее развитие страны приостановка сотрудничества с Агентством США по международному развитию (USAID). Очень многие как правительстве...
06 февраля 2025
Дмитрий Белоцерковец, ближайший соратник мэра Киева Виталия Кличко, — о конфликте с ОП и предстоящих выборах
Дмитрий Белоцерковец - сопредседатель фракции "УДАР" в Киевсовете, советник мэра столицы Виталия Кличко — рассказал в интервью изданию RegioNews о том, готовится ли политическая сила мэра Кличко идти ...
03 февраля 2025
Конфликт между мэрией Киева и КГВА – кто в столице власть?
Обмен резкими заявлениями между городским головой Киева Виталием Кличко и новоназначенным главой Киевской городской военной администрации Тимуром Ткаченко – это не просто еще один эпизод уже привычног...
31 января 2025
Преподавателей университета Карпенко-Карого обвиняют в домогательствах к студенткам: все подробности нового секс-скандала
Первый месяц 2025 года стал настоящим ужасом для легендарного университета им. Карпенко-Карого, который в свое время закончили многие известные украинские актеры. В основном в социальных сетях студент...
Ночная атака Киевщины: поврежденные дома и учебное заведение
10 февраля 2025, 13:22
В лесопосадке в Тернопольской области обнаружили человеческие останки
10 февраля 2025, 13:19
Оккупанты обстреляли школу в Херсоне: есть разрушения
10 февраля 2025, 13:13
В Харьковской области мошенники выманили у граждан 250 тысяч гривен
10 февраля 2025, 13:09
Наркобизнес в тюрьме: на Прикарпатье разоблачили группу наркоторговцев
10 февраля 2025, 12:54
В Ивано-Франковске сообщают о массовом заминировании школ
10 февраля 2025, 12:42
В "Укрэнерго" рассказали о ситуации в энергосистеме
10 февраля 2025, 12:33
В Тернопольской области работника топливной компании поймали на краже горючего
10 февраля 2025, 12:31
В Сумской области пограничники сбили "шахед" из стрелкового оружия
10 февраля 2025, 12:24
Во Львовской области пограничники разоблачили канал незаконного сбыта электронных сигарет
10 февраля 2025, 12:11
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Что теряют регионы Украины без поддержки USAID
Дмитрий Белоцерковец, ближайший соратник мэра Киева Виталия Кличко, — о конфликте с ОП и предстоящих выборах
Все публикации »
Вадим Денисенко
Максим Жорин
Сергей Высоцкий
Все блоги »