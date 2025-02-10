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10 февраля 2025, 10:42

В Киеве мужчина ограбил женщину, скрывавшуюся во время воздушной тревоги в подземном переходе

10 февраля 2025, 10:42
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фото: Национальная полиция
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Во время воздушной тревоги киевлянка укрылась в подземном переходе, взяв с собой все свои сбережения и ценные вещи, но стала жертвой нападения

Об этом сообщила пресс-служба столичной полиции, передает RegioNews.

В Соломенское управление полиции поступило сообщение о нападении в подземном переходе. Женщина рассказала, что во время воздушной тревоги направлялась к укрытию, где неизвестный вдруг напал на нее, начал избивать и насильно отобрал сумку.

В украденной сумке находились документы, золотые серьги, телефон и 44 тысячи гривен. После совершения преступления нападающий скрылся в неизвестном направлении.

Оперативники быстро установили личность злоумышленника и задержали его.

Им оказался 28-летний мужчина, ранее судимый за аналогичные преступления. Следователи изъяли вещественные доказательства – золотые украшения и часть похищенных денег потерпевшей.

Правоохранители сообщили злоумышленнику о подозрении. Ему грозит до десяти лет заключения.

Напомним, в Харькове в магазине ограбили 84-летнюю женщину. Сотрудник одного из магазинов мобильной связи предложил помощь пенсионерке с настройкой мобильного телефона. Таким образом, он получил доступ к банковскому счету и перевел 20 тысяч гривен на другой счет.

Ранее мы сообщали, что в Киеве школьницу ограбили прямо на остановке транспорта.

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