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10 февраля 2025, 00:03

Во Львове повредили табличку с названием улицы Ирины Фарион: полиция устанавливает причастных

10 февраля 2025, 00:03
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фото: Евгений Бойко
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Во Львове утром 9 февраля неизвестные облили краской табличку с названием улицы имени Ирины Фарион

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

"Сегодня, 9 февраля, во время мониторинга социальных сетей правоохранители обнаружили публикацию с фотографией окрашенной таблички под названием улицы имени Ирины Фарион", – говорится в сообщении.

По этому факту производится проверка. Полицейские устанавливают причастных. Также решается вопрос правовой квалификации происшествия.

Фото поврежденной таблички опубликовал в Facebook управляющий делами исполкома Львовского горсовета Евгений Бойко.

Он рассказал, что акт вандализма был совершен 9 февраля около 6:15.

"Двое вандалов в 6:15 утра попали на городские камеры видеонаблюдения. Сначала в сетях сообщали, что табличку забросали грязью, однако это оказалась краска. Видео передали правоохранителям. Табличку заменили", – написал Бойко.

Напомним, ранее дочь Фарион заявила, что ее мать планировали убить на два дня раньше. Убийца "засветился" на записях камеры слежения.

Львов вандалы улица Фарион Ирина полиция
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