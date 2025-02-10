фото: Евгений Бойко

Во Львове утром 9 февраля неизвестные облили краской табличку с названием улицы имени Ирины Фарион

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

"Сегодня, 9 февраля, во время мониторинга социальных сетей правоохранители обнаружили публикацию с фотографией окрашенной таблички под названием улицы имени Ирины Фарион", – говорится в сообщении.

По этому факту производится проверка. Полицейские устанавливают причастных. Также решается вопрос правовой квалификации происшествия.

Фото поврежденной таблички опубликовал в Facebook управляющий делами исполкома Львовского горсовета Евгений Бойко.

Он рассказал, что акт вандализма был совершен 9 февраля около 6:15.

"Двое вандалов в 6:15 утра попали на городские камеры видеонаблюдения. Сначала в сетях сообщали, что табличку забросали грязью, однако это оказалась краска. Видео передали правоохранителям. Табличку заменили", – написал Бойко.

Напомним, ранее дочь Фарион заявила, что ее мать планировали убить на два дня раньше. Убийца "засветился" на записях камеры слежения.