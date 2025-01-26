скриншот с видео

Полиция Киевщины установила участников избиения парня группой подростков в селе Софиевская Борщаговка под Киевом

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию в Киевской области.

Правоохранители показали фото двух задержанных участников избиения человека.

Сотрудники полиции установили личность потерпевшего, а также других участников происшествия.

Также отмечается, что возбуждено уголовное производство по факту совершения хулиганских действий группой лиц. Участникам инцидента может грозить наказание до четырех лет лишения свободы.

Напомним, ранее в сети появилось видео, на котором подростки избивают парня в подвале. Полиция сообщила, что начата проверка.