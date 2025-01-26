скріншот із відео

Поліція Київщини встановила учасників побиття хлопця групою підлітків у селі Софіївська Борщагівка під Києвом

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на поліцію Київської області.

Правоохоронці показали фото двох затриманих учасників побиття людини.

Працівники поліції встановили особу потерпілого, а також інших учасників події.

Також зазначається, що розпочато кримінальне провадження за фактом вчинення хуліганських дій групою осіб. Учасникам інциденту може загрожувати покарання до чотирьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше у мережі з'явилося відео, на якому підлітки бʼють хлопця у підвалі. Поліція повідомила, що розпочато перевірку.