Поліція розшукала підлітків, які жорстоко побили хлопця на Київщині
Поліція Київщини встановила учасників побиття хлопця групою підлітків у селі Софіївська Борщагівка під Києвом
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на поліцію Київської області.
Правоохоронці показали фото двох затриманих учасників побиття людини.
Працівники поліції встановили особу потерпілого, а також інших учасників події.
Також зазначається, що розпочато кримінальне провадження за фактом вчинення хуліганських дій групою осіб. Учасникам інциденту може загрожувати покарання до чотирьох років позбавлення волі.
Нагадаємо, раніше у мережі з'явилося відео, на якому підлітки бʼють хлопця у підвалі. Поліція повідомила, що розпочато перевірку.
На Київщині група підлітків побила хлопця: у поліції відреагувалиВсі новини »
26 січня 2025, 11:34Побиття школярки у Києві: поліція відкрила кримінальну справу
24 січня 2025, 08:09На Рівненщині група підлітків побила 16-річного юнака: за справу взялася поліція
24 січня 2025, 03:20
23 січня 2025
Катування 12-річної дівчинки в Білій Церкві: що відомо про резонансний інцидент
Днями почався розголос стосовно побиття 12-річної дівчинки в Білій Церкві. Передувало цьому відео знущань над нею, що було викладене в мережі. На ньому видно, що підлітки штовхають, б'ють та принижуют...
21 січня 2025
Новий президент США: нові шанси на мир в Україні чи нові ілюзії?
У своїй інавгураційній промові президент США Дональд Трамп пообіцяв колонізувати Марс, створити збройні сили, яких досі ніхто не бачив, зупинити всі війни і жодного слова не сказав про Україну. Але в ...
15 січня 2025
Яким буде курс долара у 2025 році
Наприкінці минулого року долар почав різко дорожчати, зрештою перетнувши позначку у 42 грн за один "зелений" за офіційним курсом Нацбанку. Фактично кожного дня фіксувались нові рекорди падіння гривні ...
13 січня 2025
Полтава може втратити древній Хрестовоздвиженський монастир
Полтава може втратити один зі своїх найвизначніших і найвпізнаваніших символів – древній Хрестовоздвиженський монастир. Усе – через довготривалий зсув ґрунту, який відбувається на горі, де розташовани...
У Карпатах знайшли двох чоловіків, які хотіли потрапити до Румунії, але заблукали
26 січня 2025, 16:08Вдарив ножем у серце: на Закарпатті затримали підозрюваного в убивстві 17 річного хлопця
26 січня 2025, 15:41У Нафтогазі "зникли" 48 млрд грн, сплачені за транзит: ЗМІ пов'язують з цим відставку Чернишова
26 січня 2025, 14:29Одеська журналістка заявила про побиття її сина у ТЦК: військкомат відповів на звинувачення
26 січня 2025, 14:04У Запоріжжі через 9 днів після ракетного удару знайшли під завалами тіло чоловіка
26 січня 2025, 13:21У Черкасах вкрали систему освітлення біля інсталяції, присвяченої зниклим безвісти військовим
26 січня 2025, 13:11Працював через фіктивне підприємство: на Львівщині відправили за ґрати організатора схеми для ухилянтів
26 січня 2025, 12:39Російські війська скинули шість авіабомб на лікарню в Херсонській області
26 січня 2025, 12:07На Київщині група підлітків побила хлопця: у поліції відреагували
26 січня 2025, 11:34
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Катування 12-річної дівчинки в Білій Церкві: що відомо про резонансний інцидент
Новий президент США: нові шанси на мир в Україні чи нові ілюзії?
Всі блоги »