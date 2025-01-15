На Волыни 20-летний парень убил женщину: ему объявили подозрение

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Убийство произошло в деревне Затурцы Владимирского района вечером 12 января. Юноше грозит до 15 лет тюрьмы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Волынской области.

По материалам следствия, 70-летняя потерпевшая и 20-летний подозреваемый уже долгое время находились в неприязненных отношениях. В разгар очередной ссоры парень нанес пенсионерке многочисленные удары руками и ногами. После этого он оставил ее дома без всякой помощи. Женщина скончалась на месте.

По результатам судебно-медицинской экспертизы причиной смерти стала тяжелая черепно-мозговая травма и другие телесные повреждения.

Полицейские задержали злоумышленника. Правоохранители объявили ему о подозрении в умышленном убийстве 13 января. Парню грозит до 15 лет лишения свободы. В настоящее время продолжается следствие.

Напомним, в Кривом Роге на Днепропетровщине муж жестоко убил свою жену на глазах у 9-летней дочери. После этого он изнасиловал девочку.