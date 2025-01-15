20:11  14 января
Дубинского внесли в официальный список украинских коррупционеров
00:30  15 января
Силы обороны нанесли самый массовый удар по стратегическим военным объектам РФ: детали
18:49  14 января
В Украине изъяли контрабандную ювелирку и часы на десятки миллионов гривен
UA | RU
UA | RU
15 января 2025, 03:30

На Волыни 20-летний парень убил женщину: ему объявили подозрение

15 января 2025, 03:30
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

Убийство произошло в деревне Затурцы Владимирского района вечером 12 января. Юноше грозит до 15 лет тюрьмы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Волынской области.

По материалам следствия, 70-летняя потерпевшая и 20-летний подозреваемый уже долгое время находились в неприязненных отношениях. В разгар очередной ссоры парень нанес пенсионерке многочисленные удары руками и ногами. После этого он оставил ее дома без всякой помощи. Женщина скончалась на месте.

По результатам судебно-медицинской экспертизы причиной смерти стала тяжелая черепно-мозговая травма и другие телесные повреждения.

Полицейские задержали злоумышленника. Правоохранители объявили ему о подозрении в умышленном убийстве 13 января. Парню грозит до 15 лет лишения свободы. В настоящее время продолжается следствие.

Напомним, в Кривом Роге на Днепропетровщине муж жестоко убил свою жену на глазах у 9-летней дочери. После этого он изнасиловал девочку.

подозрение убийство Волынь Волынская область Нацполиция
Жителя Ровно, до смерти избившего собственного отца, взяли под стражу
10 января 2025, 14:05
Суд не стал брать под стражу подозреваемого в убийстве мужчины в сумском ТЦК
09 января 2025, 18:46
Положила младенца в пакет и выбросила в мусорный бак: в Черкасской области разыскали 25-летнюю роженицу
09 января 2025, 14:52
Все новости »
13 января 2025
Полтава может потерять древний Крестовоздвиженский монастырь
Полтава может потерять один из своих самых известных и узнаваемых символов – древний Крестовоздвиженский монастырь. Все – из-за длительного оползня, который происходит на горе, где расположен монастыр...
10 января 2025
Какие изменения ждут украинцев в 2025 году
2025 год принесет для большинства украинцев немало изменений в разных областях жизни — от уплаты налогов и индексации пенсий до роста цен на горючее и надбавки к зарплатам учителей. В конце концов все...
08 января 2025
В Киеве все будет "Благоустрий"
В чиновничьей касте Киева новоназначенный председатель Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко – явление по-своему уникальное. Несмотря на молодой возраст – 35 лет – он имеет солидный ...
30 декабря 2024
Отставка главы Полтавской ОВА Пронина: ошибочное назначение или длительная командировка?
Кабинет министров принял решение об увольнении главы Полтавской областной военной администрации Филиппа Пронина. В этой должности он проработал чуть больше года и запомнился разве что конфликтами с об...
Заметили с помощью дрона: на границе с Румынией в горах поймали группу мужчин
15 января 2025, 02:55
Во Львове 17-летний студент молотком забил до смерти женщину
15 января 2025, 01:14
В Ровенской области двое братьев организовали канал незаконного побега за границу
15 января 2025, 00:41
Силы обороны нанесли самый массовый удар по стратегическим военным объектам РФ: детали
15 января 2025, 00:30
В Полтавской области 14-летний мальчик травмировался в результате взрыва
15 января 2025, 00:12
В Харькове двое мужчин и женщина напали на бус сотрудников ТЦК
14 января 2025, 23:41
Житель Одессы пытался продать уникальный исторический артефакт, которому почти 2000 лет
14 января 2025, 22:12
Массовый перевод военных Воздушных сил в пехоту: Зеленский дал поручение командованию
14 января 2025, 21:39
В Киевской области пассажирский поезд насмерть сбил 18-летнего парня
14 января 2025, 21:06
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Полтава может потерять древний Крестовоздвиженский монастырь
Какие изменения ждут украинцев в 2025 году
Все публикации »
Юрий Богданов
Александр Коваленко
Митрополит Эпифаний
Все блоги »