Правоохранители установили 7 участников избиения 12-летней девочки в Белой Церкви
Правоохранители установили семерых подростков, издевавшихся над 12-летней девочкой в Белой Церкви Киевской области
Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
Участникам избиения от 12 до 16 лет. Полиция переквалифицировала действия всех участников издевательств. Сейчас продолжается досудебное расследование по факту пыток (ч. 1 ст. 127 УКУ).
Напомним, подростки собрались в местном парке, куда пригласили 12-летнюю девочку. Там 16-летний парень угрожал ей, ударил и распилил в лицо газовый баллончик. Кроме того, фигурант оказывал на девочку психологическое давление и требовал 15 тысяч гривен.
20 января правоохранители сообщили о подозрении 16-летнему юноше по факту пыток и вымогательства средств.
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