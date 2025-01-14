В Киевской области пассажирский поезд насмерть сбил 18-летнего парня

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В Фастовском районе Киевской области под колесами поезда погиб молодой человек

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию в Киевской области.

Трагический инцидент произошел вчера, 13 января. О гибели парня правоохранителям сообщил начальник железнодорожной станции "Боярка". Парень погиб в пределах станции "Тарасовка".

Как выяснили полицейские, молодой человек был жителем села Тарасовка. Сбивший его поезд курсировал сообщением Киев-Львов. В полиции добавили, что юноша переходил пути на запрещеающий сигнал светофора. От полученных травм он скончался на месте.

Напомним, ранее сообщалось, что в Одесской области от поражения током погиб 12-летний мальчик, забравшийся на вагон поезда.