На Київщині пасажирський поїзд на смерть збив 18-річного хлопця
У Фастівському районі Київської області під колесами поїзда загинув молодий чоловік
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на поліцію Київської області.
Трагічний інцидент стався вчора, 13 січня. Про загибель хлопця правоохоронцям повідомив начальник залізничної станції "Боярка". Хлопець загинув в межах станції "Тарасівка".
Як з'ясували поліцейські, хлопець був жителем села Тарасівка. Поїзд, який збив його, курсував сполученням Київ-Львів. У поліції додали, що юнак переходив колії на заборонений сигнал світлофора. Від отриманих травм він помер на місці.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Одеській області від ураження струмом загинув 12-річний хлопчик, який заліз на вагон потяга.
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