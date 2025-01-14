На Київщині пасажирський поїзд на смерть збив 18-річного хлопця

фото: поліція

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на поліцію Київської області.

Трагічний інцидент стався вчора, 13 січня. Про загибель хлопця правоохоронцям повідомив начальник залізничної станції "Боярка". Хлопець загинув в межах станції "Тарасівка".

Як з'ясували поліцейські, хлопець був жителем села Тарасівка. Поїзд, який збив його, курсував сполученням Київ-Львів. У поліції додали, що юнак переходив колії на заборонений сигнал світлофора. Від отриманих травм він помер на місці.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Одеській області від ураження струмом загинув 12-річний хлопчик, який заліз на вагон потяга.