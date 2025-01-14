На Киевщине женщина упала с четвертого этажа дома на крышу аптеки
Происшествие случилось 14 января в городе Ирпень Киевской области
Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС, передает RegioNews.
На улице Шевченко 64-летняя женщина упала на крышу аптеки, которая находится на первом этаже 9-этажного дома. Женщина упала с четвертого этажа.
С помощью ношей спасатели транспортировали пострадавшую до "скорой". Ее госпитализировали.
Обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители.
Напомним, ночью 8 января в Полтаве мужчина погиб, упав из окна пятого этажа больницы.
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