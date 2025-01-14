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На Киевщине женщина упала с четвертого этажа дома на крышу аптеки
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14 января 2025, 14:29

На Киевщине женщина упала с четвертого этажа дома на крышу аптеки

14 января 2025, 14:29
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фото: ГСЧС
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Происшествие случилось 14 января в городе Ирпень Киевской области

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС, передает RegioNews.

На улице Шевченко 64-летняя женщина упала на крышу аптеки, которая находится на первом этаже 9-этажного дома. Женщина упала с четвертого этажа.

С помощью ношей спасатели транспортировали пострадавшую до "скорой". Ее госпитализировали.

Обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители.

Напомним, ночью 8 января в Полтаве мужчина погиб, упав из окна пятого этажа больницы.

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