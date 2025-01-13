В Киевской области директор фирмы присвоил на ремонте дороги более 3,5 млн грн
Правоохранители сообщили о подозрении 44-летнему жителю Киева, который во время ремонта дороги незаконно завладел средствами общины в Фастовском районе. Злоумышленнику грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Киевской области, передает RegioNews.
Известно, что в 2023 году сельский совет заключил договор с обществом с ограниченной ответственностью на капитальный ремонт дороги в селе Большие Гуляки. Однако руководитель предприятия в актах выполненных работ указал завышенные объемы, внеся в них заведомо ложные данные.
На основании этих фальшивых документов из бюджета перечислили средства на счет предприятия, что нанесло обществу ущерб более чем на 3,5 миллиона гривен.
Следователи сообщили фигуранту о подозрении по фактам завладения чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением и служебного подлога.
В настоящее время продолжается досудебное расследование.
Напомним, правоохранители сообщили о подозрении должностному лицу коммунального предприятия "Киевпасстранс", который растратил более 1,8 млн грн на ремонте общежития.