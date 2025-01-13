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13 января 2025, 18:16

В Киевской области директор фирмы присвоил на ремонте дороги более 3,5 млн грн

13 января 2025, 18:16
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иллюстративное фото: из открытых источников
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Правоохранители сообщили о подозрении 44-летнему жителю Киева, который во время ремонта дороги незаконно завладел средствами общины в Фастовском районе. Злоумышленнику грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Киевской области, передает RegioNews.

Известно, что в 2023 году сельский совет заключил договор с обществом с ограниченной ответственностью на капитальный ремонт дороги в селе Большие Гуляки. Однако руководитель предприятия в актах выполненных работ указал завышенные объемы, внеся в них заведомо ложные данные.

На основании этих фальшивых документов из бюджета перечислили средства на счет предприятия, что нанесло обществу ущерб более чем на 3,5 миллиона гривен.

Следователи сообщили фигуранту о подозрении по фактам завладения чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением и служебного подлога.

В настоящее время продолжается досудебное расследование.

Напомним, правоохранители сообщили о подозрении должностному лицу коммунального предприятия "Киевпасстранс", который растратил более 1,8 млн грн на ремонте общежития.

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Чиновник КП "Киевпасстранс" растратил более 1,8 млн грн на ремонте общежития
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