На Киевщине в сарае заживо сгорели два человека

фото: ГСЧС Украины в Киевской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр ГСЧС Украины в Киевской области.

Возгорание возникло около 05:35. Спасатели обнаружили, что огонь охватил хозпостройку по всей площади. Во время тушения чрезвычайники нашли тела двух погибших. Их личности и возраст устанавливаются.

Возгорание удалось оперативно ликвидировать. Причины пожара выясняются.

Напомним, ранее в селе Журавка Черкасской области в пожаре погибли трое детей из многодетной семьи.