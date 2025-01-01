На Прикарпатье горел санаторий: из пылающего здания эвакуировали более 100 человек

фото: ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области

Пожар произошел сегодня утром, 1 января, в поселке Ворохта Надворнянского района. Из здания эвакуировали более 100 человек

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области, информирует RegioNews.

Оказалось, что возгорание возникло около 08:00. Огонь охватил кровлю четырехэтажного здания санатория на площади около 150 квадратных метров.

Чрезвычайники совместно с администрацией заведения эвакуировали 102 человек, среди которых 10 детей и семеро работников санатория. Всех эвакуированных разместили в соседнем корпусе. Огнеборцы оперативно ликвидировали пожар. Возгорание гасили 52 спасателя и 13 единиц специализированной техники.

"Пострадавших нет. Причина возникновения пожара устанавливаются", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее в одном из высших учебных заведений Ивано-Франковска произошел пожар. Огонь охватил актовый зал.