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01 січня 2025, 19:00

На Київщині в сараї живцем згоріли двоє людей

01 січня 2025, 19:00
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фото: ДСНС України у Київській області
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Смертельна пожежа сталася вранці 1 січня в селі Хотянівка Вишгородського району. Особи загиблих встановлюються

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресцентр ДСНС України у Київській області.

Займання виникло близько 05:35. Рятувальники виявили, що вогонь охопив господарську споруду по всій площі. Під час гасіння надзвичайники знайшли тіла двох загиблих. Їхні особи та вік наразі встановлюються.

Займання вдалося оперативно ліквідувати. Причини виникнення пожежі з'ясовуються.

Нагадаємо, раніше в селі Журавка на Черкащині у пожежі загинули троє дітей з багатодітної родини.

пожежа вогонь ДСНС смерті трагедія Київська область
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