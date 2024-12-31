фото: ГСЧС

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на в ГСЧС.

Киевская ОВА сообщила, что в результате вражеской атаки пострадала женщина 1975 года рождения. У женщины контузия и острая реакция на стресс, медики оказывают ей помощь.

Напомним, ранее также сообщалось, что около 8 часов в Киеве прогремели взрывы. Враг атаковал столицу ракетами. Во время отражения ракетной атаки врага на Киев утром 31 декабря в одном из районов столицы упали обломки сбитой цели.