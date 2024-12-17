В Киевской области разоблачили 5 подпольных игорных заведений
В Киевской области разоблачили и прекратили деятельность пяти нелегальных игорных заведений
Об этом передает RegioNews со ссылкой на Бюро экономической безопасности.
Игровые залы были расположены в нежилых помещениях в Белой Церкви, Ракитном, Калиновке и Узине. Работали в закрытом режиме и во время комендантского часа.
Во время обысков правоохранители изъяли более 60 комплектов компьютерной техники, видеокамеры, мобильных телефонов, чековых аппаратов и черновых записей.
Устанавливается полный круг лиц, причастных к незаконной деятельности. Продолжается расследование.
Напомним, ранее в лесу на Киевщине обнаружили подпольный цех по производству сигарет. Правоохранители провели 19 обысков.
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