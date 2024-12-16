Подрядчика подозревают в краже более 500 тыс. грн бюджетных средств на ремонте гимназии на Киевщине

Правоохранители сообщили о подозрении подрядчику в завладении бюджетными средствами на ремонте крыши гимназии в Киевской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Киевскую областную прокуратуру.

По данным следствия, во время проведения ремонта в образовательном учреждении села Ивановка подрядчик подписал и выдал документы с заведомо ложными сведениями о нанесении покрытия из огнезащитного материала кровли более низкого качества, чем умышленно завысил стоимость расходов более чем на 514 тыс. рублей. грн.

"Завершив работу, мужчина внес недостоверную информацию в акты выполненных работ. На основании чего, подрядчику перечислено более 514 тыс. грн бюджетных средств, чем нанесен ущерб местному бюджету", - говорится в сообщении.

Подрядчику поставлено в известность о подозрении в подделке документов и завладении чужим имуществом (ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УК Украины).

Напомним, ранее сообщалось, что в Харькове будут судить главврача больницы за махинации на 700 тыс. грн во время ремонта.