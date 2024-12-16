В Киеве двое мужчин повредили семь авто "ради развлечения"

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Правоохранители в Киеве сообщили о подозрении двум мужчинам, повредившим автомобили в Подольском районе столицы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Киева.

Как рассказали в полиции, двое местных жителей в возрасте 18 и 23 лет накануне инцидента употребляли алкоголь, а затем решили "развлечься".

"Нарушители срывали номерные знаки с машин и руками и ногами наносили многочисленные удары по транспортным средствам", - говорится в сообщении.

В общей сложности злоумышленники повредили семь припаркованных автомобилей - на них есть царапины и вмятины.

Правоохранители сообщили фигурантам о подозрении в хулиганстве, им грозит лишение свободы сроком до четырех лет.

Напомним, ранее в Киеве пьяный водитель насмерть сбил женщину на переходе и скрылся с места ДТП.