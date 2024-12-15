фото: ГСЧС Украины в Хмельницкой области

Масштабное возгорание произошло в ночь на 15 декабря в поселке Теофиполь Хмельницкого района. Огнеборцы потушили пожар

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Хмельницкой области, передает RegioNews.

Известно, что возгорание возникло около 23:30 в помещении частной пекарни. Огонь распространился на площадь в 250 квадратных метров.

Пожар тушили 15 огнеборцев и три спецавтомобиля ГСЧС. Ликвидировать возгорание помогали добровольная пожарная дружина предприятия и местная пожарная команда села Базалия.

"Воспламенение удалось ликвидировать в 01:00 15 декабря, не допустив распространения огня на большую площадь", - говорится в сообщении.

К счастью, в результате чрезвычайного происшествия никто не пострадал. Специалисты устанавливают причину пожара.

Напомним, утром 15 декабря в Печерском районе Киева горело общежитие учебного заведения.