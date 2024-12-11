13:05  10 декабря
В одесской Аркадии сгорел ресторан: погиб мужчина
06:10  10 декабря
На вооружение ВСУ поступил украинский робот-пулемет "Droid TW 12.7"
07:45  10 декабря
На Волыни задержали Ивана из Киевщины, который "сменил пол" и стал Иванкой, чтобы выехать в Польшу
UA | RU
UA | RU
11 декабря 2024, 05:41

На Житомирщине задержали рэкетиров, которые "выбивали" деньги из тяжелораненого бойца ВСУ и его жены

11 декабря 2024, 05:41
Читайте також українською мовою
фото: ssu.gov.ua
Читайте також
українською мовою

Правоохранители нейтрализовали преступную группировку, которая собиралась "обложить данью" и держать в страхе жителей Житомирщины. Среди пострадавших – тяжелораненый воин ВСУ и его жена

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает RegioNews.

Злоумышленники требовали от этих супругов 3000 долларов в пределах одного "транша", а в общей сложности собирались "выбить" почти 1,5 млн грн для наполнения так называемой "воровой кассы".

Фигуранты ворвались в помещение военного, когда узнали, что он получил от государства денежную компенсацию за осколочное ранение ноги во время боев на передовой.

Используя тяжелое состояние воина, фигуранты угрожали ему и жене ножом, чтобы заставить их уплатить "дань". В случае отказа рэкетиры обещали вернуться и насильно забрать все деньги и другое частное имущество, а потерпевших убить.

Сотрудники СБУ задержали всех трех участников группировки, когда они снова "наведались" в дом военного.

Руководителем банды оказался рецидивист, уже трижды отбывавший наказание за похищение людей, разбой и вымогательство. Он привлек к преступлению двух подельников, среди них – местная жительница, причастная к сутенерству.

Во время обысков у задержанных изъяли холодное оружие и мобильные телефоны с доказательствами незаконных действий, а также наличные и бытовую технику, которую они "выбивали" у потерпевших.

Задержанным сообщили о подозрении. Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним, в Днепропетровской области нейтрализовали банду рэкетиров, которую возглавлял местный депутат. Фигуранты "выбивали" 2,5 млн долларов из военного.

СБУ задержание вымогательство Житомирская область рэкетиры военный
09 декабря 2024
Сколько "стоит" судья Печерского суда?
Государство защитило военных и их семьи от судебных тяжб во время военного положения, но почему-то для судьи Новака закон не писан
05 декабря 2024
Почему Министерство единства во главе с Чернышовым не сможет вернуть домой миллионы украинцев
В Украине появилась новая государственная структура, главной целью которой является возвращение украинцев домой. Созданное Министерство национального единства возглавил опальный экс-глава «Нафтогаза» ...
29 ноября 2024
Что ожидает украинцев в декабре: тысяча Зеленского, повышенные налоги и новые правила бронирования от мобилизации
Первый месяц зимы принесет украинцам много нововведений и, прежде всего, это касается повышения налогов — обновления в этой фискальной части вступят в силу уже с 1 декабря. Также для бизнеса введена н...
23 ноября 2024
Что не так с Планом стойкости от Зеленского
На тысячный день полномасштабной войны с Россией президент Украины Владимир Зеленский провозгласил в Верховной Раде План стойкости. План охватывает фактически все сферы жизни государства и общества, ф...
На Одесщине осудили мужчину, который ворвался в дом и изнасиловал 9-летнюю девочку
11 декабря 2024, 05:00
На Франковщине Mercedes вылетел в кювет и опрокинулся: погиб 23-летний парень
11 декабря 2024, 04:20
Падение режима Асада в Сирии – при чем здесь ГУР
11 декабря 2024, 03:45
В Николаевской области будут судить водителя фургона, который насмерть сбил 6-летнего мальчика и скрылся
11 декабря 2024, 03:00
В Кировоградской области в реке обнаружили тело человека
11 декабря 2024, 02:05
Подорвал жену гранатой: жителю Киевщины объявили подозрение
11 декабря 2024, 01:13
В Тернопольской области мужчину осудили за развращение пятилетней девочки
11 декабря 2024, 00:29
В Житомирской области внедорожник вылетел с дороги и врезался в дерево: погибла женщина
11 декабря 2024, 00:08
В Ровенской области 15-летний парень застрелил собаку: в полиции отреагировали
10 декабря 2024, 23:46
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Сколько "стоит" судья Печерского суда?
Почему Министерство единства во главе с Чернышовым не сможет вернуть домой миллионы украинцев
Все публикации »
Юрий Бутусов
Марина Данилюк-Ярмолаева
Кирилл Сазонов
Все блоги »