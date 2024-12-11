На Житомирщине задержали рэкетиров, которые "выбивали" деньги из тяжелораненого бойца ВСУ и его жены

фото: ssu.gov.ua

Правоохранители нейтрализовали преступную группировку, которая собиралась "обложить данью" и держать в страхе жителей Житомирщины. Среди пострадавших – тяжелораненый воин ВСУ и его жена

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает RegioNews.

Злоумышленники требовали от этих супругов 3000 долларов в пределах одного "транша", а в общей сложности собирались "выбить" почти 1,5 млн грн для наполнения так называемой "воровой кассы".

Фигуранты ворвались в помещение военного, когда узнали, что он получил от государства денежную компенсацию за осколочное ранение ноги во время боев на передовой.

Используя тяжелое состояние воина, фигуранты угрожали ему и жене ножом, чтобы заставить их уплатить "дань". В случае отказа рэкетиры обещали вернуться и насильно забрать все деньги и другое частное имущество, а потерпевших убить.

Сотрудники СБУ задержали всех трех участников группировки, когда они снова "наведались" в дом военного.

Руководителем банды оказался рецидивист, уже трижды отбывавший наказание за похищение людей, разбой и вымогательство. Он привлек к преступлению двух подельников, среди них – местная жительница, причастная к сутенерству.

Во время обысков у задержанных изъяли холодное оружие и мобильные телефоны с доказательствами незаконных действий, а также наличные и бытовую технику, которую они "выбивали" у потерпевших.

Задержанным сообщили о подозрении. Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним, в Днепропетровской области нейтрализовали банду рэкетиров, которую возглавлял местный депутат. Фигуранты "выбивали" 2,5 млн долларов из военного.