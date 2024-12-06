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Об этом сообщает Офис генпрокурора, передает RegioNews.

В ноябре 2023 года фигурант позвонил пенсионерке. Он представился врачом Хмельницкой облбольницы и сообщил, что племянница женщины якобы попала в ДТП и срочно нуждается в дорогостоящем лечении. За "помощь" необходимо было передать 15 тысяч долларов. Деньги должен был забрать доверенный человек.

Не проверив информацию и не позвонив племяннице, женщина вынесла деньги незнакомцу, пришедшему к ней домой.

После поняв, что ее обманули, пенсионерка обратилась в полицию.

Суд назначил злоумышленнику наказание в 6 лет 6 месяцев тюрьмы.

Отмечается, что мужчина уже 13 раз был судим за уголовные преступления.

Напомним, ранее в Киеве задержали серийного мошенника, который под предлогом обмена денег обманывал фармацевтов и кассиров магазинов.