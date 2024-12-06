В Хмельницкой области осудили мужчину, который выдурил у пенсионерки 15 тысяч долларов
Жителя Днепропетровской области признали виновным в мошенничестве
Об этом сообщает Офис генпрокурора, передает RegioNews.
В ноябре 2023 года фигурант позвонил пенсионерке. Он представился врачом Хмельницкой облбольницы и сообщил, что племянница женщины якобы попала в ДТП и срочно нуждается в дорогостоящем лечении. За "помощь" необходимо было передать 15 тысяч долларов. Деньги должен был забрать доверенный человек.
Не проверив информацию и не позвонив племяннице, женщина вынесла деньги незнакомцу, пришедшему к ней домой.
После поняв, что ее обманули, пенсионерка обратилась в полицию.
Суд назначил злоумышленнику наказание в 6 лет 6 месяцев тюрьмы.
Отмечается, что мужчина уже 13 раз был судим за уголовные преступления.
Напомним, ранее в Киеве задержали серийного мошенника, который под предлогом обмена денег обманывал фармацевтов и кассиров магазинов.