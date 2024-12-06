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06 декабря 2024, 04:09

На Закарпатье разоблачили мошенника, который обманывал уклонистов

06 декабря 2024, 04:09
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фото: полиция
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На Закарпатье предстанет перед судом мужчина, наладивший мошенническую схему. Его жертвами становились желающие уклониться от мобилизации за деньги

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Закарпатской области.

Фигурант – 32-летний житель Раховского района. Он представлялся работником ТЦК и СП и за 18 тысяч долларов обещал выдать военнообязанным удостоверение о непригодности к военной службе по состоянию здоровья.

После получения средств злоумышленник передавал своим "клиентам" отпечатанный на обычном принтере фиктивный "документ".

Мужчину задержали после получения денег от очередного клиента. Ему сообщили ему о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса - мошенничество, подлог документов. Злоумышленнику грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним, ранее на Буковине пограничники разоблачили уклониста, укрывшегося в сиденье буса под одеялом. Мужчина хотел попасть в Румынию.

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