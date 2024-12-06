На Закарпатье разоблачили мошенника, который обманывал уклонистов
На Закарпатье предстанет перед судом мужчина, наладивший мошенническую схему. Его жертвами становились желающие уклониться от мобилизации за деньги
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Закарпатской области.
Фигурант – 32-летний житель Раховского района. Он представлялся работником ТЦК и СП и за 18 тысяч долларов обещал выдать военнообязанным удостоверение о непригодности к военной службе по состоянию здоровья.
После получения средств злоумышленник передавал своим "клиентам" отпечатанный на обычном принтере фиктивный "документ".
Мужчину задержали после получения денег от очередного клиента. Ему сообщили ему о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса - мошенничество, подлог документов. Злоумышленнику грозит до 8 лет лишения свободы.
Напомним, ранее на Буковине пограничники разоблачили уклониста, укрывшегося в сиденье буса под одеялом. Мужчина хотел попасть в Румынию.