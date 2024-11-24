В КГВА рассказали подробности ночной атаки дронов на Киев

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Силы и средства противовоздушной обороны сбить более десятка вражеских ударных дронов, запущенных в направлении Киева в ночь на 24 ноября

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию.

Тревога во время этой воздушной атаки врага продолжалась более 3 часов, российские дроны заходили в город по разным направлениям.

Всего военные обнаружили и обезвредили над Киевом более десяти беспилотников. Точное количество и тип дронов станут известны впоследствии из сообщения командования Воздушных сил.

По предварительным данным, в результате атаки люди не пострадали, также нет данных по разрушениям.

В то же время отражение дроновой атаки продолжается в Киевской области. Они постоянно меняют направление движения и могут представлять угрозу для Киева.

Напомним, поздно вечером 23 ноября россияне нанесли авиаудары по Запорожской области. В частности, по областному центру запустили ФАБ-500.