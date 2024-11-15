Стрельба в человека во время проверки документов ТЦК под Киевом: хулигану грозит до 7 лет тюрьмы

скриншот с видео

В поселке Счастливое в Киевской области во время работы группы оповещения мужчина в военной форме устроил стрельбу. Полиция начала расследование в отношении "представителя добровольческого формирования", применившего оружие

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Киевской области.

По материалам следствия, группа оповещения согласно приказу ТЦК проверяла мужчин на наличие военно-учетных документов возле одного из предприятий Киевской области. Во время проверки документов у водителя пассажир вышел из авто и побежал на территорию предприятия.

Отмечается, что в этот момент "представитель добровольческого формирования", находившийся в группе оповещения, по собственной инициативе стал его догонять. Мужчина произвел два выстрела в воздух. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.

"Действия одного из представителей группы оповещения квалифицированы как хулиганство. Полицейские изъяли устройство для отстрела резиновых шаров и гильзы", - говорится в сообщении.

Теперь инициативному стрелку грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, в Минобороны начали проверку по стрельбе работником ТЦК в Киевской области. В ведомстве изучают информацию об инциденте и не отрицают, что на этих кадрах сотрудник ТЦК.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором якобы сотрудник ТЦК стреляет в мужчину. В полиции, комментируя видео, заявили, что стрелял "представитель добровольческого формирования территориальной общины".