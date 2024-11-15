19:30  15 ноября
На Днепропетровщине командир воинской части заставлял солдат строить дома для своих родственников
14:07  15 ноября
В ДТП во Львовской области попал автомобиль с военными, есть погибшие
17:31  15 ноября
В Черкасской области 5-летний мальчик попал в реанимацию после удаления зубов
UA | RU
UA | RU
15 ноября 2024, 16:50

Стрельба в человека во время проверки документов ТЦК под Киевом: хулигану грозит до 7 лет тюрьмы

15 ноября 2024, 16:50
Читайте також українською мовою
скриншот с видео
Читайте також
українською мовою

В поселке Счастливое в Киевской области во время работы группы оповещения мужчина в военной форме устроил стрельбу. Полиция начала расследование в отношении "представителя добровольческого формирования", применившего оружие

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Киевской области.

По материалам следствия, группа оповещения согласно приказу ТЦК проверяла мужчин на наличие военно-учетных документов возле одного из предприятий Киевской области. Во время проверки документов у водителя пассажир вышел из авто и побежал на территорию предприятия.

Отмечается, что в этот момент "представитель добровольческого формирования", находившийся в группе оповещения, по собственной инициативе стал его догонять. Мужчина произвел два выстрела в воздух. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.

"Действия одного из представителей группы оповещения квалифицированы как хулиганство. Полицейские изъяли устройство для отстрела резиновых шаров и гильзы", - говорится в сообщении.

Теперь инициативному стрелку грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, в Минобороны начали проверку по стрельбе работником ТЦК в Киевской области. В ведомстве изучают информацию об инциденте и не отрицают, что на этих кадрах сотрудник ТЦК.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором якобы сотрудник ТЦК стреляет в мужчину. В полиции, комментируя видео, заявили, что стрелял "представитель добровольческого формирования территориальной общины".

стрельба инцидент Киевская область документ мобилизация ТЦК проверка
В Минобороны начали проверку по стрельбе работником ТЦК в Киевской области
15 ноября 2024, 15:20
В полиции прокомментировали видео с "работником ТЦК", который стрелял в мужчину на Киевщине
15 ноября 2024, 15:00
Бывший военный устроил стрельбу возле ТЦК на Закарпатье, — СМИ
15 ноября 2024, 11:13
Все новости »
15 ноября 2024
Теневая жизнь нового главы Закарпатья Мирослава Билецкого: рэкет, миллионные подряды и сын в ТЦК
Официальная биография нового председателя Закарпатской областной военной администрации Мирослава Билецкого представляет украинского чиновника нового типа – эффективного, порядочного, патриотичного, да...
12 ноября 2024
Возобновление авиаполётов в Украине: какие аэропорты смогут открыться, и как защитить самолеты от "шахедов"
Недавно во время 10-ого Киевского международного экономического форума очень активно обсуждались вопросы возобновления работы некоторых аэропортов в Украине. В целом, по мнению специалистов, это неско...
07 ноября 2024
Украина теряет детей. Демографы бьют тревогу из-за массового выезда школьников за границу
Специалисты начали говорить о второй волне эмиграции украинцев в страны Европы. Речь идет о выезде за границу школьников старших классов, которые едут туда не сами, а преимущественно с родителями. Reg...
04 ноября 2024
Мефедрон в боксерских грушах и чайных пакетиках – стало известно, как работал наркокартель "Химпром"
Чайные пакетики и боксерские груши в качестве контейнеров – так транспортировал и реализовывал наркотики транснациональный наркокартель «Химпром», созданный гражданином России Егором Буркиным (Егором ...
Выстрелил работник муниципального караула, которого ударили: в ВСУ прокомментировали стрельбу под Киевом
15 ноября 2024, 20:30
ChatGPT объяснил, как бизнесмен вроде Илона Маска может успешно реформировать Украину
15 ноября 2024, 20:00
На Днепропетровщине командир воинской части заставлял солдат строить дома для своих родственников
15 ноября 2024, 19:30
Нардепу Шевченко, которого подозревают в государственной измене, избрали меру пресечения
15 ноября 2024, 19:00
В Одесской области тракторист насмерть сбил 15-летнего парня и скрылся с места ДТП
15 ноября 2024, 18:41
В Ровенской области во время пожара в доме погибли его владельцы
15 ноября 2024, 18:20
Защитники Харьковщины уничтожили транспорт, пехоту и блиндажи оккупантов
15 ноября 2024, 17:55
Россияне атаковали дронами село под Херсоном: ранены мирные жители
15 ноября 2024, 17:42
В Черкасской области 5-летний мальчик попал в реанимацию после удаления зубов
15 ноября 2024, 17:31
Как "бунты" в Абхазии могут повлиять на войну в Украине
15 ноября 2024, 17:20
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Теневая жизнь нового главы Закарпатья Мирослава Билецкого: рэкет, миллионные подряды и сын в ТЦК
Возобновление авиаполётов в Украине: какие аэропорты смогут открыться, и как защитить самолеты от "шахедов"
Все публикации »
Вадим Денисенко
Александр Коваленко
Юрий Богданов
Все блоги »