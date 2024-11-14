фото: полиция

Правоохранители разоблачили в Черкассах 38-летнего мужчину на заработке на уклонистах

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

За 5000 долларов делец обещал повлиять на решение ВВК о признании мужчины призывного возраста непригодным к военной службе, чтобы тот мог покинуть территорию Украины.

Фигурант запланировал оформить мужчину на амбулаторное лечение под наблюдением врача нейрохирургического отделения, после чего собирался передать ему медицинскую справку. В дальнейшем знакомые врачи должны были подготовить фиктивную историю болезни, которая послужила бы основанием для дальнейшего воздействия на ВЛК.

Полицейские задержали злоумышленника сразу после получения части оговоренной суммы – 2500 долларов.

Дельцу сообщили о подозрении. Суд избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Злоумышленнику грозит до 5 лет тюрьмы.

Напомним, правоохранители разоблачили в одном из Донецких судов схему избегания мобилизации через фиктивный развод и установление опеки над детьми. Организовал ее помощник одного из судей, бывший правоохранитель.