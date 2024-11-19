Інвалідність за 12 тис. доларів: на Київщині правоохоронці затримали двох лікарів

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Поліцейські Київщини повідомили про підозру двом лікарям. За даними слідства, вони в обмін на хабарі сприяли оформленню фіктивної інвалідності чоловікам мобілізаційного віку. Їм загрожує до п'яти років в'язниці

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на поліцію Київщини.

Підозрювані - завідувачка центру неврології та нейрохірургії та лікар-травматолог однієї з лікарень Київщини. Як розповіли у поліції, влітку цього року двоє медиків запропонували військовозобов’язаному внести недостовірні відомості у медичний висновок, що надавало йому можливість отримати групу інвалідності. За свої послуги медпрацівники вимагали 12 тисяч доларів.

Наразі медиків затримали правоохоронці. У них провели обшуки, під час яких вилучили гроші, мобільні телефони та документи щодо фіктивного лікування громадянина.

Фігурантам повідомиоли про підозру за фактом пропозиції здійснити вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, за надання неправомірної вигоди.

Нагадаємо, раніше правоохоронці викрили у Черкасах 38-річного чоловіка на заробітку на ухилянтах.