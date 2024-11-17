Спасатели изъяли из многоэтажки в Киеве часть российской ракеты

фото: ГСЧС

Утром, 17 ноября, спасатели Киева изъяли часть российской ракеты, которая упала на жилой дом в Печерском районе и оказалась в квартире верхнего этажа

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

К работам привлекались пиротехники ГСЧС.

Как отмечают в ведомстве, остатки ракеты были изъяты и переданы компетентным подразделениям для дальнейшего изучения.

Напомним, как сообщили ранее воздушные силы ВСУ, 17 ноября противовоздушная оборона работала почти во всех регионах Украины. Всего удалось сбить 144 воздушных целей, запущенных врагом.