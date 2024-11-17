Украинская ПВО сегодня уничтожила более 140 вражеских целей: подробности от Воздушных сил ВСУ

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В ночь на 17 ноября российские войска совершили массированную атаку с применением ракет и дронов. Противовоздушная оборона работала в 19 областях Украины

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

В общей сложности украинские военные зафиксировали 210 воздушных целей врага. Речь идет о 120 ракетах и 90 беспилотниках.

В частности, враг применил следующие средства воздушного нападения:

- 1 ракета "Циркон";

- 8 ракет "Кинжал";

- 101 ракета Х-101, "Калибр";

- 1 ракета "Искандер-М";

- 4 ракеты Х-22/Х-31П;

- 5 авиаракет Х-59/Х-69;

- 90 ударных и дронов неустановленного типа.

По предварительным данным, на цб минуту украинским защитникам удалось сбить 144 воздушных цели — 42 дрона и 102 ракеты.

В частности: 85 "Калибров", 7 "Кинжалов", 1 "Циркон", 4 Х-22/Х-31П и 5 Х-59/69.

Также отмечается, 41 дрон был локационно потерян, еще 2 улетели в сторону России или оккупированных территорий.

ПВО работала почти во всех регионах Украины. Речь идет о 19 областях нашего государства: Киевская, Черкасская, Кировоградская, Черниговская, Сумская, Харьковская, Полтавская, Одесская, Николаевская, Запорожская, Днепропетровская, Житомирская, Винницкая, Хмельницкая, Тернопольская, Ивано-Франковская, Ровенская, Волынская и Львовская.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ночью и утром 17 ноября российские войска запустили по Украине около 120 ракет разного типа и 90 беспилотников.

Также сообщалось, что в Киеве в результате ракетной атаки ранены два человека.