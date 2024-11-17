В Киеве выросло количество пострадавших в результате утренней атаки россиян

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Число пострадавших в результате российских обстрелов утром 17 ноября в Киеве возросло до двух. Две женщины получили ранения в Печерском районе столицы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на МВД.

В настоящее время жизни раненых женщин угрозы нет, их госпитализировали в больницу.

Известно, что в результате падения обломков частичное разрушение пятиэтажного дома в Печерском районе. Кроме того, падение обломков зафиксировано в Днепровском и Голосеевском районах Киева.

Отметим, ранее было известно об одном пострадавшем человеке в результате утренней массированной атаки врага.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ночью и утром 17 ноября российские войска запустили по Украине около 120 ракет разного типа и 90 беспилотников.

Также стало известно, что во Львовской области в результате ракетной атаки погибла женщина. Еще два человека ранены. Есть повреждение критической инфраструктуры.