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Сегодня утром в Бориспольском районе Киевщины во время осуществления мероприятий оповещения произошла стрельба. Работник муниципального караула, которого ударили, пытался таким образом остановить своего обидчика

Об этом сообщает пресс-служба Сухопутных войск ВСУ, передает RegioNews.

Известно, что группа оповещения, в состав которой вошли, военнослужащие РТЦК и СП, работники Национальной полиции и "Муниципального караула" общины, проверяла документы водителей и пассажиров автомобилей, двигавшихся по дорогам Пристоличной территориальной громады.

По официальной информации ВСУ, в ходе одной из таких проверок оказалось, что водитель автомобиля находится в розыске за нарушение правил военного учета. Пассажир этой же легковушки выбежал из машины, ударил представителя муниципального караула и начал убегать.

После этого пострадавший работник "Муниципального караула" побежал за мужчиной и выстрелил из травматического оружия.

"В настоящий момент все известные факты проверяются. Мы в очередной раз просим все медиа платформы не демонизировать военнослужащих ТЦК и СП и пользоваться исключительно официальными данными" , — говорится в сообщении.

Напомним, в селе Счастливое в Киевской области во время работы группы оповещения мужчина в военной форме устроил стрельбу. В Минобороны начали проверку по стрельбе работником ТЦК в Киевской области. Полиция начала расследование в отношении действовавшего по приказу ТЦК "представителя добровольческого формирования" и применил оружие. Хулигану грозит до семи лет тюрьмы.