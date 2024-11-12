В Виннице спасатели вытащили из реки человека: мужчина скончался в больнице

фото: ГСЧС

Трагическое происшествие случилось в Виннице утром 12 ноября. Спасатели получили сообщение о том, что в реке Южный Буг под центральным мостом находится человек

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС, передает RegioNews.

На месте одного из бойцов ГСЧС экипировали спасательным жилетом и страховочной веревкой, чтобы как можно быстрее добраться до мужчины и вытащить его из ледяной воды.

Мужчина уже был без сознания на расстоянии около 30 метров от берега. Спасатели вытащили его из воды и сразу совместно с медиками "скорой" начали проводить реанимационные мероприятия.

Мужчину госпитализировали в больницу скорой помощи Винницы. К сожалению, медикам не удалось спасти его.

Напомним, днем 31 октября в комплексе отдыха на Закарпатье погиб 4-летний ребенок. Правоохранители ведут расследование.