В Черкасской области водолазы достали из реки тело мужчины
В среду, 13 ноября, возле села Прохоровка в Черновицком районе во время рыбалки пропал мужчина
Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС, передает RegioNews.
После нескольких часов поиска погибшего мужчину водолазы обнаружили на поверхности реки возле села Крещатик.
Обстоятельства происшествия выясняют правоохранители.
Напомним, днем 31 октября в комплексе отдыха на Закарпатье погиб 4-летний ребенок. Правоохранители ведут расследование.
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