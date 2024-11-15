скриншот с видео

В соцсетях появилось видео, будто сотрудник ТЦК стреляет в убегающего мужчину. Эти кадры были сняты под Киевом в селе Счастливое.

Обнародованные в сети прокомментировала заместитель начальника департамента коммуникаций Нацполиции Юлия Гирдвилис, передает RegioNews.

Осторожно! На видео присутствует ненормативная лексика!

Представитель полиции отметила, что такой инцидент действительно произошел на территории одного из предприятий в Киевской области. Однако она опровергла, что выстрелы произвел сотрудник ТЦК. По предварительной информации полиции, стрелял "представитель добровольческого формирования территориальной общины".

В результате стрельбы никто не пострадал. На место происшествия направили следственно-оперативную группу.

Впоследствии в полиции обещают подробнее рассказать об инциденте.

Напомним, 14 ноября мужчина открыл стрельбу из пистолета в воздух и попытался проникнуть в здание Хустского районного ТЦК и СП в Закарпатье.