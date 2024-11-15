У поліції прокоментували відео з "працівником ТЦК", який стріляв у чоловіка на Київщині

скріншот із відео

У соцмережах з'явилося відео, ніби співробітник ТЦК стріляє у чоловіка, який тікає. Зазначається, що ці кадри були зняті під Києвом у селі Щасливе

Оприлюднені у мережі прокоментувала заступниця начальника департаменту комунікацій Нацполіції Юлія Гірдвіліс, передає RegioNews.

Обережно! На відео присутня ненормативна лексика!

Представниця поліції зазначила, що такий інцидент дійсно трапився на території одного з підприємств у Київській області. Однак вона заперечила, що постріли здійснив співробітник ТЦК. За попередньою інформацією поліції, стріляв "представник добровольчого формування територіальної громади".

Внаслідок стрілянини ніхто не постраждав. На місце події направили слідчо-оперативну групу.

Згодом у поліції обіцяють розповісти детальніше про інцидент.

Нагадаємо, 14 листопада, чоловік відкрив стрілянину з пістолета у повітря та спробував проникнути до будівлі Хустського районного ТЦК та СП на Закарпатті. Зловмисника затримала поліція.