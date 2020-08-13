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13 августа 2020, 08:44 5

В Бердянске будут судить прокурора за взятку в $10 тысяч

13 августа 2020, 08:44 5
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Взятку прокурор получил из-за земельных схем
Взятку прокурор получил из-за земельных схем
Фото: из открытых источников
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Под суд в Бердянске отправят бывшего прокурора местной прокуратуры - вымогал у жителя 10 тысяч долларов взятки за содействие при самовольном занятии земли.

Как передает RegioNews, об этом сообщает Офис генерального прокурора.

"Прокурорами Генеральной инспекции Офиса Генпрокурора направлен в суд обвинительный акт в отношении бывшего прокурора Бердянской местной прокуратуры Запорожской области за вымогательство и получение неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины)", — говорится в сообщении.

По данным следствия, прокурор получил 10 тыс. долларов взятки за неуведомление лица о подозрении в самовольном занятии земельного участка и самовольном строительстве.

"Также за эту сумму он должен был вернуть документы, изъятые при обыске", — добавили в Офисе генпрокурора.

Напомним, ранее сообщалось, что на Львовщине чиновники украли на строительстве амбулатории три миллиона гривен.

Офис генпрокурора взятка прокуратура прокурор Бердянск
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