В Бердянске будут судить прокурора за взятку в $10 тысяч

Взятку прокурор получил из-за земельных схем

Взятку прокурор получил из-за земельных схем

Фото: из открытых источников

Под суд в Бердянске отправят бывшего прокурора местной прокуратуры - вымогал у жителя 10 тысяч долларов взятки за содействие при самовольном занятии земли.

Как передает RegioNews, об этом сообщает Офис генерального прокурора.

"Прокурорами Генеральной инспекции Офиса Генпрокурора направлен в суд обвинительный акт в отношении бывшего прокурора Бердянской местной прокуратуры Запорожской области за вымогательство и получение неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины)", — говорится в сообщении.

По данным следствия, прокурор получил 10 тыс. долларов взятки за неуведомление лица о подозрении в самовольном занятии земельного участка и самовольном строительстве.

"Также за эту сумму он должен был вернуть документы, изъятые при обыске", — добавили в Офисе генпрокурора.

Напомним, ранее сообщалось, что на Львовщине чиновники украли на строительстве амбулатории три миллиона гривен.