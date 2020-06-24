Дубинский и Ко: хранители севера

В партии «Слуга народа» окончательно определились с кандидатурами тех, кто будет представлять интересы президента в регионах до выборов и после

В партии «Слуга народа» окончательно определились с кандидатурами тех, кто будет представлять интересы президента в регионах до выборов и после

RegioNews начинает серию публикаций о главах областных партийных организаций правящей партии. Первые – представители партии "Слуга народа" в северных регионах Украины.

Киевская область. Александр Дубинский

Главный регион страны правящая партия отдала в руки опытного информационщика и манипулятора – Дубинского, который считается представителем неформальной группы влияния Игоря Коломойского в Верховной Раде.

Задача перед Дубинским стоит непростая – согласно опросу, проведенному социологической группой "Рейтинг" в Киевской области за партию "Слуга народа" готовы голосовать лишь 12% опрошенных.

Регион, который достался Дубинскому в качестве подшефного можно назвать настолько же перспективным, насколько и сложным. Здесь, вокруг столицы, сходятся интересы самых влиятельных бизнесовых и политических групп, каждая из которых будет "рвать" себе максимум влияния, распределяемого в ходе местных выборов.

В области довольно много лакомых кусков, связанных, прежде всего, с землей и строительством. И в каждом из таких городов киевской агломерации, как Ирпень, Буча, Вышгород, Украинка и прочих, политическая ситуация разная. Поэтому предвыборные договоренности здесь не будут простыми, и в каждом отдельном случае предстоит формировать свою повестку.

Следует предположить, что внимание Дубинского как куратора региона будет сосредоточено, в первую очередь, на территории его округа, а также там, где сконцентрированы бизнес-интересы его патрона.

Ожидается, что особенно громко в ходе избирательной кампании будет звучать название города Украинка, рядом с которой находится Трипольская ТЭС, где имеются интересы бизнесов Коломойского.

Не будет сюрпризом и интерес куратора к Вышгороду и Буче-Ирпеню, где депутатствует его коллега Ольга Василевская-Смаглюк. Бывшая журналистка из той же обоймы, что и сам Дубинский, а потому получит определенный картбланш на продвижение соответствующих политических интересов в этой месности.

Однако говорить о тотальном влиянии Дубинского на большую часть области не приходится. Поскольку регион, как уже упоминалось, является местом концентрации интересов очень многих влиятельных людей, многие предвыборные вопросы будут решаться в том числе и на Банковой в ручном режиме – в обход назначенного куратором Дубинского.

Больше об Александре Дубинском читайте здесь

Житомирская область. Андрей Клочко

Чем руководствовались слуги отдавая Житомирская область киевлянину – непонятно. У Клочко здесь нет связей, и как воспримут его в регионе и насколько эффективной будет его деятельность на посту главы Житомирской областной организации партии "Слуга народа”, сказать пока сложно.

В материальном плане семья Андрея Клочко не живет в бедности. Однако добытчицей и хранительницей основных материальных активов, является жена. Она, судя по декларации депутата, в минувшем году заработала почти 3,5 млн грн, тогда как сам нардеп ограничился заработком в несколько раз меньшим.

Впрочем, такая разница в официальных доходах супругов связана, скорее всего, со вступлением главы семейства в депутатство, а не с его предпринимательской несостоятельностью. В предыдущем, 2018 году, Андрей Клочко заработал сопоставимую с нынешним доходом его жены сумму – более двух миллионов гривен. Большая часть этих денег – доход от предпринимательства. Плюс сумма в 750 тысяч "капнула" от продажи недвижимости. Такие трансформации в семейных доходах нынешнего главы Житомирской областной ячейки президентской партии связаны, скорее всего, с переоформлением бизнесов на жену.

Назначение в Житомир скую область человека, практически никак не связанного з этим регионом, местные эксперты объясняют недоверием Банковой к депутатам из этого региона. По их наблюдениям, мажоритарщики часто не выполняют прямые указания руководства партии и голосуют по своему усмотрению.

Клочко же является доверенным лицом, доказавшим свою состоятельность на должности Главы парламентского комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

А исходя из того, что рейтинг президентской партии на Житомирщине, в отличие от Киевского региона, продолжает быть довольно увесистым, перед Клочком стоит не такая уж и трудная задача – для него главное справиться с отбором кандидатов, которые в будущем окажутся послушными и контролируемыми центральным аппаратом, а также не окажутся чрезмерно "зашкваренными".

Больше об Андрее Клочко читайте здесь

Черниговская область. Павел Халимон

В самой северной области страны ЗеКоманда сделала ставку на проверенного человека – именно Халимон возглавлял предвыборный штаб Владимира Зеленского на президентских выборах 2019 года в этом регионе.

Одним из альтернативных кандидатов был, по нашим данным, нардеп-списочник из "Слуги народа", Сергей Гривко. Однако памятуя о том, как депутат в прошлом году оскандалился на камеру незнанием расшифровки аббревиатуры "САП", ставку в центральном офисе партии сделали на более "подкованного" Халимона.

Вообще, бэкграунд Халимона и нынешний его стремительный карьерный рост в партийной иерархии позволяет говорить о росте влияния этого депутата на Черниговщине.

Толчок вверх Павлу, как известно, дал его тесть Анатолий Галич, который около 20 лет пробыл председателем Прилуцкого районного суда Черниговской области. Именно в этом суде Халимон начинал свою карьеру юриста. И, похоже, что как раз в то время он и познакомился со своей будущей женой – дочерью одного из столпов прилуцкого юридического сообщества.

Удачная женитьба открыла Павлу путь в верхи местной элиты и создала перспективы для старта собственного бизнеса и политической карьеры.

Вскоре после женитьбы Халимон стал начальником регистрационной службы Прилуцкого межрайонного управления юстиции в Черниговской области. Впрочем, спустя три года переключился на частный сектор, став руководителем в аграрной, а потом и транспортной, компаниях.

Амбиции нынешнего нардепа в политике проявились еще в 2014 году, когда он пытался стать мэром Прилук. А потом, в 2015-м, так же неудачно пробовал пробиться в Черниговский облсовет. Однако в 2019-м политическая удача наконец-то улыбнулась бывшему судейскому функционеру и его коннект с гендиректором "Квартал-Концерта" Максимом Ткаченко конвертировался в приближенность к окружению нового президента страны.

Надо сказать, что у Халимона сложилась стойкая репутация "решалы", который еще в период прошлогодних парламентских выборов, когда стал куратором области от "Слуги народа", подозревался в подыгрывании "старым лицам". В результате такого "подыгрывания", как утверждает, изгнанный из "Слуги народа" черниговский нардеп Антон Поляков, в паре округов области в депутаты пробились совсем не выдвиженцы "СН", хотя личный рейтинг Зеленского позволял тогда протащить в Раду под брендом "Зе" даже обезьяну.

В числе этих счастливчиков, кстати, оказался и вошедший впоследствии в группу "Довіра" депутат Валерий Давыденко, который недавно был найден в Киеве с пулей в голове. Его округ теперь пытаются унаследовать ряд видных политических деятелей.

Упомянутый выше Поляков неоднократно обвинял Халимона в том, что он "слил" часть округов посторонним людям. Намекает Поляков, что благодаря усилиям Халимона 208-й округ Давиденка "сольют" и на промежуточных выборах, которые состоятся будущей осенью. Дескать, "слуги" выдвинут явно непроходного кандидата в пользу, например, Олега Ляшко, за которого дают существенное "приданное".

Сейчас Халимон, получив официальное назначение руководителем областной организации партии, замкнул на себя вопрос проведения не только промежуточных выборов нардепа в 208-м округе, а и составление партийных списков на осенних местных выборах.

Рискнем предположить, что в результате грядущего волеизъявления Халимон может оказаться субъектом значительного влияния как на уровне областной власти, так и в самоуправлении ряда городов и районов области. В том числе и в родных Прилуках.

Больше о Павле Халимоне читайте здесь

Сумская область. Михаил Ананченко

Ананченко, один из самых молодых, но уже проверенных в деле членов ЗеКоманды. Именно он на прошлых президентских выборах возглавлял штаб Зеленского в Сумской области.

Несмотря на свой казалось бы внушительный послужной список, назначение Михаила Олеговича руководителем Сумской парторганизации вызвало скептические усмешки не только среди опытных наблюдателей, но и в рядах самой пропрезидентской партии.

Ананченко в Сумах не имеет ни сколько-нибудь серьезной репутаци, ни влияния на политические процессы. А своим появлением в обойме Зе он обязан, главным образом, своему куратору и родственнику генерал-полковнику СБУ Владиславу Бухареву. И когда мы говорим "Ананченко", то подразумеваем "Бухарев".

Собственно, назначение Ананченко можно рассматривать как возвращение Бухаревым себе утраченного после громкого увольнения из СБУ влияния на политические процессы. В данном случае – пока на территории Сумской области.

Как известно, Владислав Бухарев, который при власти Порошенко был нардепом от "Батькивщины", резко вырос после победы Владимира Зеленского. С президентом Бухарева связывала личная дружба и, по некоторым данным, совместное участие в приобретении недвижимости.

Именно Бухарев, несмотря на формальное руководство предвыборной кампанией Юлии Тимошенко в Сумах, был теневым руководителем штаба Зеленского и ковал победу будущего президента в свободное от сопровождения Тимошенко время.

За это, вскоре после победы Зе, получил должность руководителя Службы внешней разведки. Однако масштаб этой работы оказался довольно скромным и Бухарев получил перевод в СБУ – на должность первого заместителя главы ведомства Ивана Баканова. Впрочем, между обоими протеже Владимира Зеленского вскоре пробежала черная кошка на почве распределения сфер влияния. И Зеленскому пришлось сделать выбор.

Этот выбор оказался не в пользу Бухарева, который серией указов президента был уволен не только с должности, но и со службы вцелом. Хотя и получил в качестве утешительного приза погоны генерал-полковника.

После нескольких месяцев забвения Бухарев вновь нарисовался на политической карте Сумщины. И, судя по всему, именно он будет влиять на формирование списков кандидатов пропрезидентской партии, чей рейтинг в области на уровне 30% позволяет говорить о все еще значительных перспективах "СН" в преддверии местных выборов 2020 года.

Касательно же Ананченко, то очевидно, что его роль – "зиц-председатель", который будет старательно надувать щеки, однако реального влияния на политические процессы в области иметь не будет. Равно как и его молодые коллеги-депутаты, решившие было, что они остались без присмотра и смогут поиграть в самостоятельную игру под названием "местные выборы".

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