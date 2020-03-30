В Киевской области подтвердили 2 смерти от коронавируса

Умерли двое мужчин 49 и 47 лет

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Умерли двое мужчин 49 и 47 лет

В Киевской области подтверджено 49 случаев заболевания на COVID-19. Об этом во время онлайн брифинга сообщил в.и.о. главы Киевской областной государственной администрации Василий Володин, передает RegioNews.

20 человек пребывает на стационарном лечении, на амбулаторном, речь о самоизоляции - 29.

Установлено медицинское наблюдение за 511 контактными лицами.

"Вынужден сообщить, что за выходные в этой справке добавилась печальная строка. Это люди, которые умерли от коронавируса. Таких в области двое мужчин - 49-летний житель Макаровского района и 47-летний житель города Белая Церковь”, - сказал Володин.

Он-лайн брифінг тимчасово виконуючого обов’язки голови Київської обласної державної адміністрації Василя Володіна щодо поточної ситуації із захворюванням на коронавірус в області. Опубліковано Viktoria Ponomarenko Понеділок, 30 березня 2020 р.

Напомним, в Украине официально подтверждено 480 случаев заражения и 11 смертей от коронавируса.

29 марта от коронавирусной болезни COVID-19 скончался бывший заместитель председателя Киевской ОГА Олег Мищенко, он неделю боролся за жизнь.

У народного депутата от "Слуги народа" Владимира Ватраса обнаружили наличие коронавируса, он находится в больнице.

Последней областью, где обнаружили коронавирус, стала Кировоградская, там обнаружили 4 случая.