10:43  30 марта
Коронавирус в Украине: зафиксировано уже 480 случаев болезни
18:20  30 марта
Нардепы поддержали "антиколомойский" закон в первом чтении
12:32  30 марта
В Киеве стремительно увеличивается количество больных коронавирусом - Кличко
UA | RU
UA | RU
Александра Василенко
журналист
30 марта 2020, 17:45 5

В Сумской области новые случаи COVID-19: подробности о больных

Читайте також
українською мовою
30 марта 2020, 17:45 5
Читайте також українською мовою
30 марта стало известно о трех новых случаях инфицирования коронавирусом в Сумской области. Все три пациентки - женщины
Фото: Pixabay
30 марта стало известно о трех новых случаях инфицирования коронавирусом в Сумской области. Все три пациентки - женщины

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на Telegram-канал "Коронавирус_Сумы_инфо”.

Атипичной пневмонией заболели женщины 59, 61 и 63 лет. Все они - односельчанки, жительницы села Казацкое Конотопского района Сумской области.

Всего по состоянию на 30 марта в Сумской области подтверждено 9 случаев заболеваний COVID-19. 6 больных живут в Конотопском районе, 2 – в городе Сумы, 1 – в городе Ахтырка.

Пятеро из них находятся в медучреждениях под контролем врачей. Состояние пациентов стабильное. Трое людей сейчас на самоизоляции. Одна женщина умерла.

Первой жертвой COVID-19 стала 76-летняя жительница села Казацкое Конотопского района Сумской области. 16 марта женщина почувствовала себя плохо - пожаловалась на кашель и температуру. Ее взялся лечить внук, который работал фельдшером на "скорой”. 23 марта женщину госпитализировали в Конотопскую ЦРБ, где она скончалась в реанимации 25 марта.

Второй инфицировалась 49-летняя женщина. В Украину она вернулась 10 марта. 19 марта обратилась к семейному врачу. 23 марта ее госпитализировали в областную инфекционную больницу, а 25 марта Сумской лабораторный центр подтвердил у женщины коронавирус.

Третий больной коронавирусом- житель Сум. Вероятно, инфицировался в Москве, откуда вернулся недавно.

Пятый больной - 39-летний мужчина из города Ахтырка. 15 марта он вернулся из-за границы. Находился в стране, в которой зафиксированы вспышки "китайского” вируса. 28 марта почувствовал себя плохо и обратился в медучреждение.

Шестая больная - 34-летняя жительница города Шостка. Она на днях вернулась с отдыха в Египте. Экспресс-тесты выявили у нее инфицирование COVID-19.

А 29 марта житель Сум Александр Такул отказался проходить обсервацию и сбежал от врачей и правоохранителей. Мужчина прилетел из Вьетнама. Вместе с другими украинцами его до аэропорта Борисполь спецрейсом отправил местный бизнесмен. Единственным требованием для беспрепятственного возвращения было пребывание на 14-дневной обсервации, которую и нарушили новоприбывшие.

Тем временем 30 марта главный санитарный врач Сумской области принял решение о закрытии Конотопской центральной больнице, в реанимационном отделении которого умерла больная коронавирусом пациентка. Помещение уже начали дезинфицировать.

Как писали RegioNews ранее, 27 марта Сумский областной лабораторный центр удалил информацию о больных и умерших от коронавируса.


Автор(ы) статьи: Александра Василенко

коронавирус Сумы Сумская область врачи
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
30 марта 2020, 17:27
Как противостоят коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)
30 марта 2020, 18:30
Украинцев, которые возвращаются из-за границы, не будут тестировать на коронавирус - Минздрав
30 марта 2020, 15:26
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
30 марта 2020, 17:27
Как противостоят коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)
30 марта 2020, 18:30
Заложники границы и коронавируса: как украинские заробитчане добираются домой
26 марта 2020, 10:00
Жена и.о. министра энергетики работает на Ахметова и получает более миллиона гривен зарплаты
27 марта 2020, 10:12
Семейный бизнес Табаловых или кто еще зарабатывает на автовокзалах Кировоградщины
25 марта 2020, 14:00
Мэр Винницы премировал себя и своих заместителей в разгаре "коронавірусного” сбора средств
27 марта 2020, 17:30
Последние Популярные
Ирина Бублик
Янина Соколовская
Владислав Чечеткин
Все блоги »
Кировоградский гамбит: как местные бизнесмены разыграли между собой полуторамиллионный тендер
30 марта 2020, 12:30
Первой жертвой коронавируса на Ровенщине стал главный медицинский чиновник
27 марта 2020, 14:00
Все публикации »
Украина на карантине, или Весна пришла – сидим дома, – НеПогода
27 марта 2020, 19:28
Ищи Ермака, или Как Зеленский тряхнул украинских олигархов, – НеПогода
23 марта 2020, 23:32
Как Украина прожила первую неделю на карантине, – НеПогода
20 марта 2020, 17:50
Все видео »
Труш Владимир
Председатель Тернопольской областной государственной администрации
Габинет Дмитрий
Председатель Хмельницкой областной государственной администрации
Коваль Виталий
Председатель Ривненской областной государственной администрации
Все досье »