В Сумской области новые случаи COVID-19: подробности о больных
Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на Telegram-канал "Коронавирус_Сумы_инфо”.
Атипичной пневмонией заболели женщины 59, 61 и 63 лет. Все они - односельчанки, жительницы села Казацкое Конотопского района Сумской области.
Всего по состоянию на 30 марта в Сумской области подтверждено 9 случаев заболеваний COVID-19. 6 больных живут в Конотопском районе, 2 – в городе Сумы, 1 – в городе Ахтырка.
Пятеро из них находятся в медучреждениях под контролем врачей. Состояние пациентов стабильное. Трое людей сейчас на самоизоляции. Одна женщина умерла.
Первой жертвой COVID-19 стала 76-летняя жительница села Казацкое Конотопского района Сумской области. 16 марта женщина почувствовала себя плохо - пожаловалась на кашель и температуру. Ее взялся лечить внук, который работал фельдшером на "скорой”. 23 марта женщину госпитализировали в Конотопскую ЦРБ, где она скончалась в реанимации 25 марта.
Второй инфицировалась 49-летняя женщина. В Украину она вернулась 10 марта. 19 марта обратилась к семейному врачу. 23 марта ее госпитализировали в областную инфекционную больницу, а 25 марта Сумской лабораторный центр подтвердил у женщины коронавирус.
Третий больной коронавирусом- житель Сум. Вероятно, инфицировался в Москве, откуда вернулся недавно.
Пятый больной - 39-летний мужчина из города Ахтырка. 15 марта он вернулся из-за границы. Находился в стране, в которой зафиксированы вспышки "китайского” вируса. 28 марта почувствовал себя плохо и обратился в медучреждение.
Шестая больная - 34-летняя жительница города Шостка. Она на днях вернулась с отдыха в Египте. Экспресс-тесты выявили у нее инфицирование COVID-19.
А 29 марта житель Сум Александр Такул отказался проходить обсервацию и сбежал от врачей и правоохранителей. Мужчина прилетел из Вьетнама. Вместе с другими украинцами его до аэропорта Борисполь спецрейсом отправил местный бизнесмен. Единственным требованием для беспрепятственного возвращения было пребывание на 14-дневной обсервации, которую и нарушили новоприбывшие.
Тем временем 30 марта главный санитарный врач Сумской области принял решение о закрытии Конотопской центральной больнице, в реанимационном отделении которого умерла больная коронавирусом пациентка. Помещение уже начали дезинфицировать.
Как писали RegioNews ранее, 27 марта Сумский областной лабораторный центр удалил информацию о больных и умерших от коронавируса.
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