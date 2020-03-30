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30 марта 2020, 17:42 7

Финансирования нет: в Николаевской области хотят уволить 37 медиков ЦРЛ

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30 марта 2020, 17:42 7
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В Березанской районной больнице, что в Николаевской области, хотят сократить врачей
Фото: pexels
В Березанской районной больнице, что в Николаевской области, хотят сократить врачей

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на НикВести.

Сообщается, что в Березанской ЦРБ недостаточно финансирования, поэтому решили сократить медперсонал. Под увольнение попало 37 медработников.

По словам депутата Березанского районного совета Андрея Грозы, ранее главному врачу Березанской ЦРБ Василию Гайдаржи была поставлена задача рассчитать финансирование, чтобы хватило на всех медиков

"При этом, еще три недели назад у нас было совещание и ему дали поручение подготовить информацию, сколько нужно денег для того, чтобы полностью сохранить нашу медицину и сохранить все рабочие места наших медиков. Он этого не выполнил", - рассказал депутат.

Гроза считает, что "выгонять" медиков в период распространения коронавируса нецелесообразно.

Стоит отметить, что случаи с увольнениями наблюдаются по всей Украине. Ситуация сложилась из-за второго этапа медицинской реформы, который стартует с 1 апреля. Правительство обещало, что с апреля зарплаты узких специалистов и врачей стационаров вырастут как минимум в два раза, а вместо этого в большинстве лечебных учреждений идёт массовое сокращение медработников и закрываются больницы. Всю ситуацию усложняет то, что в стране увеличивается количество больных коронавирусом и медработники сейчас на цену золота.

На официальном сайте Кабинета министров Украины сообщается, что в Минздраве рассматривается вопрос переквалификации врачей в кратчайшие сроки в те специальности, которых не хватает для борьбы с коронавирусом.

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что всем областным штабам по ликвидации последствий медико-биологической чрезвычайной ситуации в Украине поручено создать при центральных районных больницах мобильные бригады. Бригады будут выезжать на вызов семейного врача, представителей экстренной медицинской помощи и других медицинских работников к пациентам с подозрением на COVID-19 для забора образцов на проведение исследований в лаборатории.

Стоит напомнить, что Николаевская область стала единственной, где не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом, но и менее подготовлена к массовой госпитализации больных.


коронавирус карантин увольнение Минздрав медики Виктор Ляшко
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