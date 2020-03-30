У Київській області підтвердили 2 смерті від коронавіруса
У Київській області підтверджено 49 випадків захворювання на COVID-19. Про це під час онлайн брифінгу повідомив т. в. о. голови Київської обласної державної адміністрації Василь Володін, передає RegioNews.
20 осіб перебуває на стаціонарному лікуванні, на амбулаторному, мова про самоізоляцію - 29.
Встановлено медичне спостереження за 511 контактними особами.
"Змушений повідомити, що за вихідні у цій довідці додався сумний рядок. Це люди, які померли від коронавірусу. Таких в області двоє чоловіків - 49-річний житель Макарівського району та 47-річний житель міста Біла Церква", - сказав Володін.
Онлайн брифінг тимчасово виконуючого обов'язки голови Київської обласної державної адміністрації Василя Володіна щодо поточної ситуації із захворювання на коронавірус в області.Опубліковано Viktoria Ponomarenko Понеділок, 30 березня 2020 р.
Нагадаємо, в Україні офіційно підтверджено 480 випадків зараження і 11 смертей від коронавіруса.
29 березня від коронавірусної хвороби COVID-19 помер колишній заступник голови Київської ОДА Олег Міщенко, він тиждень боровся за життя.
У народного депутата від "Слуги народу" Володимира Ватраса виявили коронавірус, він знаходиться в лікарні.
Останньою областю, де виявили коронавірус, стала Кіровоградська, там виявили 4 випадки.
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