В Полтаве вне очереди собрался исполнительный комитет: что решили (видео)

18 марта в Полтавском городском совете вне очереди собрался исполнительный комитет. Чиновники обсуждали план действий во время эпидемии коронавируса

Фото: Полтавский горсовет

18 марта в Полтавском городском совете вне очереди собрался исполнительный комитет. Чиновники обсуждали план действий во время эпидемии коронавируса

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на официальный сайт Полтавского городского совета.

"Будем работать на опережение и должны обеспечить необходимое количество элементов защиты от вируса. Также продолжаем контролировать ситуацию в городе, чтобы в любой момент мы могли оперативно отреагировать. Мы уже приняли немало мер, чтобы предотвратить распространение коронавируса, в дальнейшем будем придерживаться этого вектора движения”, - сказал секретарь Полтавского городского совета Александр Шамота.

Кроме этого, члены исполнительного комитета приняли решение о обеспечения питания мобильных оперативных групп реагирования для выявления лиц с подозрением на коронавирус.

Как писали RegioNews ранее, председатель Полтавской ОГА Олег Синєгубов 18 марта заявил о том, что случаев инфицирования коронавирусом в регионе не выявлено.