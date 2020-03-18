В Полтаве вне очереди собрался исполнительный комитет: что решили (видео)
Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на официальный сайт Полтавского городского совета.
"Будем работать на опережение и должны обеспечить необходимое количество элементов защиты от вируса. Также продолжаем контролировать ситуацию в городе, чтобы в любой момент мы могли оперативно отреагировать. Мы уже приняли немало мер, чтобы предотвратить распространение коронавируса, в дальнейшем будем придерживаться этого вектора движения”, - сказал секретарь Полтавского городского совета Александр Шамота.
Кроме этого, члены исполнительного комитета приняли решение о обеспечения питания мобильных оперативных групп реагирования для выявления лиц с подозрением на коронавирус.
Как писали RegioNews ранее, председатель Полтавской ОГА Олег Синєгубов 18 марта заявил о том, что случаев инфицирования коронавирусом в регионе не выявлено.
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