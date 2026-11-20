Фото: Национальная полиция

В Хмельницком задержан иностранец, который обустроил студию для создания детской порнографии напротив школы. Правоохранители разоблачили злоумышленника во время подготовки к очередной съемке

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что фигурант арендовал частный дом возле одного из учебных заведений города. Внутри он обустроил комнаты профессиональной фото и видеотехникой, а по периметру установил внешние камеры наблюдения и скрытые средства фиксации для конспирации.

По данным следствия, противоправная деятельность продолжалась с лета 2025 года.

Злоумышленник систематически налаживал контакт с малолетними детьми и с помощью психологического давления склонял их к участию в съемках. Снятые материалы он хранил на электронных носителях и распространял через веб-ресурсы с ограниченным доступом.

Во время обыска, проводимого при силовой поддержке спецподразделения КОРД, полицейские изъяли:

профессиональное фото- и видеооборудование;

компьютерная техника и мобильные телефоны;

жесткие диски и флэш-накопители с поличным.

Правоохранители уже идентифицировали пятерых пострадавших детей.

Мужчину задержали и объявили подозрение по ч. 4 ст. 301-1 Уголовного кодекса Украины (изготовление, хранение и распространение детской порнографии).

Суд уже избрал ему меру пресечения – содержание под стражей без права внесения залога. Досудебное расследование продолжается, возможна дополнительная квалификация действий подозреваемого.

Напомним, в Хмельницкой области правоохранители подозревают 39-летнюю женщину и ее 19-летнюю дочь в изготовлении и сбыте детской порнографии с участием двух младших детей в семье – 13 и 16 лет. Материалы продавали через два закрытых Telegram-канала, в которых разместили более тысячи файлов.