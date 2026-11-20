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В результате массированной российской атаки на Киев часть жителей сразу пяти районов столицы осталась без электроснабжения

Об этом сообщила пресс-служба КГВА, передает RegioNews .

В частности, перебои со светом были зафиксированы в Печерском, Соломенском, Голосеевском, Днепровском и Дарницком районах.

В других районах города также действуют экстренные отключения электроэнергии. Причиной послужили повреждения энергетического оборудования и перегрузка сетей после вражеских ударов.

Энергетики уже работают над ликвидацией последствий атаки и восстановлением электроснабжения.

Напомним, утром 20 ноября российские войска атаковали Киев баллистическими ракетами. В столице раздалась серия мощных взрывов. В результате атаки повреждены Подольско-Воскресенский мостовой переход, Дарницкий и Южный мосты. Известно, что погибли три человека.