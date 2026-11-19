Дрон "Италмас". Фото: wikipedia

Об этом сообщил начальник Сумской ГВА Сергей Кривошеенко, передает RegioNews.

Дрон попал в крышу многоквартирного дома в Заречном районе города. В результате атаки возник пожар, повреждена кровля дома.

По предварительной информации, пострадавших нет.

На месте работают соответствующие службы. Последствия удара уточняются.

Напомним, 19 ноября российские войска нанесли удар по жилому дому в Изюме Харьковской области. В результате атаки пострадали 14 человек, среди них – четыре ребенка.